توقيع كتاب «رُبَّما أنت هُنا» للكاتبة تمارا محمد في معرض عمّان الدولي للكتاب

خبرني - شهد جناح أمانة عمّان الكبرى، ضمن فعاليات معرض عمّان الدولي للكتاب 2026، توقيع كتاب «رُبَّما أنت هُنا» للكاتبة تمارا محمد، بحضور عدد من الزوار والمهتمين بالشأن الثقافي والأدبي.

ويأتي الكتاب بوصفه الإصدار الثاني للمؤلفة، ويضم مجموعة من النصوص القصيرة جداً التي تتناول حالات وتجارب إنسانية متنوعة، وتحاكي مواقف وقصصاً ومشاعر قد يجد القارئ نفسه قريباً منها، في محاولة لملامسة تفاصيل الحياة اليومية والتجارب الوجدانية المختلفة.

وتقول الكاتبة في مقدمة الكتاب: «هو مجموعة من النصوص القصيرة جداً، اجتمعت لتعبّر عن حالات مختلفة، وتحاكي موقفاً، أو قصةً، أو شعوراً، قد تكون مررت به يوماً، لتجد نفسك بين أحد صفحاته. وإن استطاع نصٌّ واحدٌ منها أن يُلامس قلبك، فقد أصابت حروفي هدفها».

ويأتي توقيع الكتاب ضمن فعاليات الدورة الخامسة والعشرين من معرض عمّان الدولي للكتاب، التي تحمل عنوان «دورة اليوبيل الفضي»، وتشهد مشاركة عربية ودولية واسعة، إلى جانب برنامج ثقافي متنوع يستضيف نحو 40 ضيفاً من عدد من الدول العربية والأجنبية.

وتشارك في فعاليات المعرض وفود وضيوف من سوريا، ضيف شرف الدورة الحالية، إلى جانب فلسطين، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والكويت، ومصر، وتونس، ولبنان، وسلطنة عُمان، والصين.