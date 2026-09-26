الأردن يرسّخ حضوره في السوق الياباني والوفد السياحي يختتم زيارته برسالة إعلامية موسعة

خبرني - اختتم وزير السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين، السبت، برنامج عمل الوفد السياحي الأردني في اليابان، بعد سلسلة من اللقاءات التي استهدفت توسيع حضور المملكة في السوق الياباني، وفتح مسارات أكثر فاعلية للتعاون مع قطاعات السياحة والسفر والطيران والإعلام.

وجاء ختام الزيارة بلقاء موسع مع مجموعة من ممثلي وسائل الإعلام اليابانية، في محطة حملت بعدًا استراتيجيًا يتجاوز الترويج التقليدي، نحو بناء صورة أكثر رسوخًا للأردن في الوعي الياباني، وإبراز المملكة كوجهة تمتلك من التنوع التاريخي والثقافي والطبيعي ما يؤهلها لتقديم تجربة سياحية متكاملة ومختلفة.

وشهد اللقاء الإعلان عن إطلاق شبكة أصدقاء الأردن الإعلامية، لتكون منصة للتواصل المستدام مع الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية في اليابان، ودعم الحضور السياحي الأردني في المشهد الإعلامي الياباني، وتسهيل تبادل المحتوى والمعلومات والقصص السياحية، بما يسهم في إبقاء الأردن حاضرًا بصورة مستمرة أمام الجمهور الياباني، وتحويل الزخم الذي حققته الزيارة إلى شراكة إعلامية طويلة الأمد.

وناقش اللقاء أهمية الإعلام بوصفه أحد أهم جسور الوصول إلى المسافر الياباني، ودوره في تحويل المعرفة بالوجهة إلى اهتمام، والاهتمام إلى قرار سفر، من خلال محتوى قادر على تقديم الأردن بلغته السياحية الحقيقية، بعيدًا عن الصور النمطية، وبما يعكس عمق التجربة وتنوعها وثراءها.

وكان الوفد قد عمل خلال الزيارة على مجموعة من المحاور الرئيسية، في مقدمتها تعزيز التعاون مع المؤسسات السياحية اليابانية، وتوسيع الشراكات مع شركات السياحة والسفر، وفتح قنوات مباشرة بين منظمي الرحلات في البلدين، بما يسهم في تطوير برامج أكثر مواءمة لاهتمامات السوق الياباني وزيادة تدفق الزوار إلى المملكة.

كما احتل ملف الربط الجوي مساحة أساسية من برنامج العمل، من خلال اللقاءات التي عقدها الوفد مع شركات الطيران اليابانية، واستعراض فرص ووسائل تطوير الربط بين الأردن واليابان، باعتباره أحد المرتكزات الرئيسية لتسهيل الوصول وتعزيز نمو الحركة السياحية بين البلدين.

وركزت المباحثات كذلك على تطوير تجربة السائح الياباني داخل المملكة، وإطالة مدة إقامته، وتوسيع مسار زيارته ليشمل أكبر عدد ممكن من المواقع والوجهات، إلى جانب تعزيز الحضور التسويقي والإعلامي للأردن بما يضمن استدامة هذا الحضور وتحويله إلى نتائج ملموسة على حركة السياحة الوافدة.

وعكست الزيارة توجهًا نحو بناء علاقة أكثر عمقًا واستدامة مع السوق الياباني، تقوم على تكامل السياحة والسفر والطيران والإعلام، والانتقال من مجرد التعريف بالأردن إلى ترسيخ موقعه كوجهة حاضرة في خيارات المسافر الياباني واهتماماته.

وضم الوفد برئاسة وزير السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين، سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى اليابان معالي ناصر الشريدة وطاقم السفارة الأردنية في طوكيو، وهاني الدباس نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الفنادق الأردنية وعضو مجلس إدارة هيئة تنشيط السياحة، ونبيه ريال رئيس جمعية السياحة الوافدة.