أمانة عمّان: الأرصفة حق للمشاة ويُحظر استخدامها كمواقف سيارات خاصة

خبرني - أكدت أمانة عمان الكبرى، السبت، أن الرصيف حق للمشاة، وأن أعمال التأهيل تستهدف توفير بيئة أكثر أمانا وسهولة للتنقل، خصوصا للأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، والحد من اضطرارهم إلى استخدام الشارع نتيجة وجود عوائق على الأرصفة.

وتواصل أمانة عمان أعمال تأهيل الأرصفة وإزالة الإشغالات والعوائق المخالفة في المناطق السكنية والتجارية، بما يضمن مسارات آمنة ومتصلة للمشاة، ويرفع مستوى السلامة العامة وجودة الحياة في العاصمة.

وتشمل الأعمال تأهيل الأرصفة القديمة وتحسين اتصال مسارات المشاة، إلى جانب دراسة المواقع التي تسمح ظروفها الفنية والتنظيمية بتوسعة الأرصفة، بما يوفر مساحة مناسبة للحركة ويرفع مستوى السلامة.

كما تعمل الأمانة على إزالة الإشغالات المخالفة، ومن بينها وقوف المركبات على الأرصفة، والحواجز والبسطات والتوسعات التجارية، واستخدام ممرات المشاة كمواقف خاصة أو لخدمات اصطفاف المركبات "الفاليه".

وفيما يتعلق بالأشجار والنباتات التي تعيق حركة المشاة، أكدت الأمانة أن التعامل معها يتم وفق تقييم فني لكل موقع، مع أولوية الحفاظ عليها متى كان ذلك ممكنا، وتقلم الأفرع المعيقة عندما يكون التقليم كافيا لتأمين الممر، فيما يجري نقل الأشجار أو النباتات التي تسمح حالتها بذلك، ولا تكون الإزالة إلا في الحالات التي يتعذر فيها توفير مسار آمن بوسائل أخرى.

وتشمل الأعمال كذلك إعادة تأهيل مواقع العوائق بعد إزالتها بما ينسجم مع طبيعة الرصيف، ومراعاة اختيار مواقع الزراعة وأنواع الأشجار الملائمة للمساحات المتاحة عند إنشاء الأرصفة الجديدة أو تطويرها.

وشددت الأمانة على تطبيق نظام الأرصفة والإجراءات المعتمدة على الإشغالات المخالفة، ومتابعة المواقع لمنع تكرار التعديات، مؤكدة أن استخدام الأرصفة لغير الغايات المخصصة لها بما يعيق حركة المشاة أو يعرض سلامتهم للخطر يعد مخالفة تستوجب المعالجة.

وفي إطار تنظيم استخدام المساحات العامة، تتابع الأمانة كذلك حالات حجز المواقف العامة أو منع المواطنين من استخدامها أمام بعض المحال والمنشآت، مع مراعاة المواقف الخاصة والمخصصة والقيود المرورية المعمول بها.

وأكدت الأمانة استمرارها في اطلاع المواطنين على مواقع العمل ومراحل التنفيذ والنتائج المتحققة، ومتابعة الملاحظات والبلاغات الواردة، بما يسهم في استدامة التحسينات والحفاظ على الأرصفة آمنة ومتاحة للمشاة.