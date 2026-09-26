Orange Money وشركة أدسترا توقعان اتفاقية شراكة استراتيجية لتعزيز المنظومة المالية الرقمية

خبرني - وقّعت Orange Money، المحفظة الإلكترونية المملوكة من قبل أورنج الأردن، اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة أدسترا (ADSTRA) لتزويدها بأنظمة متقدمة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT) باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، في خطوة تعكس التزامها المتواصل بتعزيز أمن خدماتها وتوفير بيئة مالية رقمية آمنة وموثوقة، بما يتماشى مع المتطلبات الرقابية والمعايير ذات الصلة.

ووقّع الاتفاقية رئيس مجلس إدارة Orange Money، المهندس فيليب منصور، ومؤسس ورئيس شركة أدسترا، محمد بدير، بحضور الرئيس التنفيذي لـ Orange Money، المهندسة هبة الشريف، وممثلين عن الطرفين، وذلك على هامش مهرجان الأردن للتكنولوجيا المالية 2026.

وبموجب هذه الاتفاقية، يتعاون الطرفان للارتقاء بمستويات الأمان والموثوقية للزبائن، وذلك عبر اعتماد Orange Money لأنظمة متطورة وذكية تتيح عملية مضاهاة الأسماء مقابل قوائم العقوبات الدولية، وتقييم مخاطر الزبائن، وتعزيز قدرات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما يدعم الحد من مخاطر الجرائم المالية، بما يسهم في حماية معاملاتهم المالية وترسيخ منظومة الامتثال وفق المتطلبات الرقابية والمعايير الوطنية والدولية ذات الصلة.

وأعرب رئيس مجلس إدارة Orange Money، المهندس فيليب منصور، عن أهمية هذه الشراكة مع شركة أدسترا، مؤكداً أن الاستثمار في الحلول المتقدمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يأتي في إطار التزام Orange Money، باعتبارها المحفظة رقم واحد في المملكة وأحد أكبر مزودي خدمات الدفع، بتعزيز أمن خدماتها وموثوقيتها. وأشار إلى أن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة في مواصلة تطوير البنية التحتية الرقمية للشركة، وتوطيد ثقة الزبائن، بما يواكب النمو المتسارع في استخدام الخدمات المالية الرقمية في المملكة.

وقال مؤسس ورئيس شركة أدسترا، محمد بدير: "نفخر بهذه الشراكة الاستراتيجية مع Orange Money، والتي تمثل بالنسبة لنا أكثر من مجرد مشروع تقني؛ فهي شراكة تجمعنا في هدف مشترك يتمثل في بناء منظومة مالية رقمية أكثر أماناً وثقة. ونتطلع من خلالها إلى توظيف تقنيات ADSTRA في الذكاء الاصطناعي والتحليل السلوكي والشبكي لتعزيز قدرات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. نفخر بأن ADSTRA شركة أردنية استطاعت تطوير تقنيات متقدمة في مجال مكافحة الجرائم المالية، وأن تحظى هذه الحلول بثقة مؤسسات مالية رائدة مثل Orange Money، طموحنا هو أن ننطلق بهذه التكنولوجيا من الأردن إلى المنطقة والأسواق العالمية." كما أضاف أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن استراتيجية ADSTRA لتطوير منصة موحدة للذكاء الاصطناعي في مجال مكافحة الجرائم المالية، تجمع بين تقنيات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتحليلات المتقدمة وAI Agents، بهدف مساعدة المؤسسات المالية على الانتقال من مجرد رصد التنبيهات إلى فهم المخاطر والتحقيق فيها واتخاذ قرارات أكثر سرعة وفاعلية.

وفي إطار التزام Orange Money بدعم الشمول المالي وتطوير منظومة الخدمات المالية الرقمية في المملكة، تنسجم خدماتها مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي (2023-2028) التي أطلقها البنك المركزي الأردني. وتواصل المحفظة توسيع نطاق خدماتها وشراكاتها، بما يسهم في إتاحة حلول مالية موثوقة، إلى جانب رفع الوعي بالاستخدام الآمن والمسؤول للخدمات المالية في الأردن.