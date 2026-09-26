"غزة ستنفجر في وجوهكم": تحذير عباس كامل لإسرائيل قبل أسبوع من هجوم حماس

خبرني - قبل ثلاثة أعوام بالضبط، في 26 سبتمبر/أيلول 2023، هبطت طائرة تابعة لجهاز المخابرات العامة المصرية في مطار بن غوريون، وعلى متنها رئيس الجهاز آنذاك عباس كامل.

وبحسب تحقيق موسع نشرته مجلة "ذا أتلانتيك" مساء أمس الجمعة، لم تستغرق زيارة كامل لإسرائيل سوى 67 دقيقة، إذ وصل في مهمة عاجلة وحساسة لنقل تحذير بشأن تحركات لحركة حماس، شملت تنظيم وتجنيد عناصر استعداداً لتنفيذ هجوم كبير انطلاقاً من قطاع غزة.

يكشف التحقيق عن تفاصيل جديدة حول الخلل الاستخباراتي الذي سبق هجوم 7 أكتوبر، حيث تشير المعلومات المنشورة إلى أن رئيس المخابرات المصرية وصل إلى إسرائيل قبل 11 يوما فقط من هجوم حماس.

ووفقا للتقرير، الذي يستند إلى شهادات مسؤولين إسرائيليين ومصريين وعرب وأمريكيين وأوروبيين أُطلعوا على تفاصيل الزيارة، كانت رسالة كامل واضحة ومفصلة: "إذا لم تغيروا مساركم، ستنفجر غزة في وجوهكم. إن فرصة منع الكارثة تتلاشى".

وأفادت مصادر مطلعة على تفاصيل المحادثة مع كامل بأنه لم يحدد موعدا متوقعا للهجوم أو تفاصيل محددة حول كيفية تنفيذه، وأنه عرض تقديم مساعدات مالية للحركة لتهدئة الوضع. ومع ذلك، أكدت المصادر أن "الرسالة تكمن في المرسل"، وأن مجرد وصول كامل كان من المفترض أن يثير مخاوف إسرائيل.

ونقل التحقيق عن مصدر مصري قوله: "إن وصول كامل إلى إسرائيل يعني أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال له: من الأفضل أن تذهب وتخبرهم بنفسك".

حتى بعد زيارة كامل، واصلت مصر محاولاتها لتحذير إسرائيل مما سيحدث. وأكدت مصادر أمريكية ومصرية وإسرائيلية أن المصريين أرسلوا تحذيرات قبل يومين من الهجوم.

تتجلى المفارقة التاريخية بشكل لافت للنظر، لا سيما في اليوم نفسه الذي وصل فيه كامل، حيث اجتمع رؤساء الدول في القدس لإحياء الذكرى الخمسين لحرب أكتوبر. وبعد ساعتين فقط من هبوط كامل في مطار بن غوريون، اعتلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو المنصة، واصفًا الهجوم المفاجئ عام 1973 بأنه بمثابة تحذير من الاستهانة بالعدو وتجاهل الإشارات الاستخباراتية، وأعلن: "لا نستهين بأي تهديد".

ويجري نشر التحقيق بالتوازي مع تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز يفيد بأن نتنياهو لم يذكر المحادثة التحذيرية مع الرئيس الإماراتي محمد بن زايد في نقاش أمني جرى في الأول من أكتوبر، قبل أيام من هجوم حماس، ومنع شن هجوم استباقي على غزة من أجل الحفاظ على الهدوء.

ويؤكد التقرير ما نشرته صحيفة هآرتس من أن نتنياهو تلقى تحذيراً صريحاً من رئيس الإمارات العربية المتحدة بشأن "خطوة كبيرة" كان السنوار يخطط لها ضد إسرائيل، قبل أيام من هجوم 7 أكتوبر، لكنه لم يبلغ رؤساء المؤسسة الأمنية.

وزعمت صحيفة "التايمز" أن بن زايد، من جانبه، ذكر مكالمته الهاتفية مع نتنياهو بعد بضعة أشهر في محادثة مع مدير وكالة المخابرات المركزية آنذاك، ويليام بيرنز. وأخبر بن زايد بيرنز في مكالمة هاتفية أنه تحدث مع نتنياهو عن الخطر الوشيك للعنف في الضفة الغربية أو قطاع غزة من جانب حماس.