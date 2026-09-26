جورج وسوف وعاصي الحلاني في العقبة.. والأسعار من 635 إلى 1240 دينارا

خبرني - تستعد مدينة العقبة لاستضافة مجموعة من الحفلات الغنائية والفعاليات الترفيهية خلال الفترة من 16 إلى 18 تشرين الأول المقبل، بمشاركة عدد من أبرز نجوم الغناء العربي، إلى جانب حفلات بركة وأنشطة موسيقية متنوعة.

وتقام الحفلات على مدار ثلاثة أيام، وتتضمن حفلتين مسائيتين، حيث يشارك في حفلات يوم 16 تشرين الأول كل من عاصي الحلاني ونوال الزغبي وكارولس، فيما يحيي حفلات 17 تشرين الأول جورج وسوف ووائل جسار وماهر الجاه.

كما تتضمن الفعاليات حفلات بركة يومية تمتد من الساعة 12 ظهرا وحتى 5 مساء، بمشاركة هيثم الياس وزياد صالح وعادل داوود، إلى جانب منسقي الأغاني داليا موسى وعبدالله مهيرات ومهند نعمة.

وتتضمن الباقات المتاحة إقامة لمدة ليلتين مع وجبتي الإفطار والعشاء، إلى جانب حضور الحفلات والفعاليات الموسيقية، فيما تبدأ الأسعار للشخص الواحد من 635 دينارًا، وتصل إلى 1240 دينارا للفئات الأعلى، في حين يتوفر أحد خيارات الإقامة بسعر يحدد عند الطلب.

وتشمل الأسعار المعلنة فئات متعددة تبدأ من Standard D وStandard C، مرورا بفئات Superior وDeluxe VIP، وصولا إلى Suite Premium، فيما خصصت الحجوزات للعائلات والمجموعات.