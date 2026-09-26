انتقادات حادة لنتنياهو: سياساته هوت بالعلاقات مع واشنطن إلى 'الحضيض'

خبرني - شنت وسائل إعلام عبرية هجوماً غير مسبوق على رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، محملة إياه المسؤولية الكاملة عن تدهور المكانة الدبلوماسية والاستراتيجية لتل أبيب داخل الولايات المتحدة. وأشارت التقارير إلى أن السياسات التصعيدية التي ينتهجها نتنياهو أدت إلى وصول العلاقات مع الحليف الأكبر إلى مستوى 'الحضيض'، مما يهدد أسس التحالف التاريخي بين الجانبين.

وأفادت مصادر إعلامية بأن نتنياهو تعمد تجاهل سلسلة من التحذيرات الصارمة التي رفعتها مؤسسات أمنية ومستشارون كبار في تل أبيب، والتي نبهت إلى العواقب الوخيمة لتصرفاته على مسار العلاقات مع الإدارة الأمريكية. وذكرت المصادر أن هذا النهج أدى إلى تآكل الدعم التقليدي الذي كانت تحظى به تل أبيب داخل أروقة الحزبين الديمقراطي والجمهوري على حد سواء.

وفي ظل الأزمات الميدانية المتفاقمة التي تشهدها المنطقة، أكدت التحليلات أن الفجوة بين حكومة الاحتلال وصناع القرار في الكونغرس والبيت الأبيض باتت تتسع بشكل مقلق. ويأتي هذا التراجع في الدعم الأمريكي في مرحلة حرجة، حيث تواجه تل أبيب تحديات استراتيجية تتطلب تنسيقاً وثيقاً مع واشنطن، وهو ما بات مهدداً بفعل القرارات السياسية الحالية.