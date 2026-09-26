إلغاء مفاجئ لحفلات إد شيران قبل ساعات من انطلاقها

خبرني - أعلنت شركة «ميسينا تورينغ» إلغاء الحفلات التي كان من المقرر أن يحييها المغني البريطاني إد شيران في ملعب «جيليت ستاديوم» بولاية ماساتشوستس الأمريكية، وذلك قبل ساعات من انطلاقها بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأوضحت الشركة أن قرار الإلغاء جاء بالتنسيق مع السلطات المحلية وإدارة الملعب، حرصا على سلامة الجمهور وأفراد الطاقم، في ظل تحذيرات من عاصفة قوية وتوقعات بهطول أمطار غزيرة وهبوب رياح تصل سرعتها إلى نحو 40 ميلا في الساعة في مناطق من بوسطن ونيو إنغلاند.

وأكدت الشركة أن حاملي التذاكر سيتمكنون من استرداد قيمتها عقب إلغاء الحفلات.

أزمة داخل جولة إد شيران

وتزامن إلغاء حفلات ماساتشوستس مع حالة من الجدل رافقت جولة إد شيران، بعد استبعاد مغني الراب الأمريكي ماكلمور، واسمه الحقيقي بن هاغرتي، من المشاركة في إحدى محطات الجولة على خلفية مواقفه المعلنة الداعمة للفلسطينيين.

وبحسب ما أُعلن، ارتبط استبعاد ماكلمور بموقف روبرت كرافت، مالك ملعب «جيليت ستاديوم»، من مشاركته في الحفل، في ظل تصريحات ومواقف سابقة لمغني الراب بشأن القضية الفلسطينية.

وأثار الأمر تفاعلا بين عدد من الفنانين المشاركين في الجولة، إذ أعلن بعضهم الانسحاب، ومن بينهم فينياس أوكونل وآرون راو ولوكاس غراهام وفرقة «بيوغا»، ما أثر على التشكيل الموسيقي المصاحب لبعض عروض شيران.

تبرعات لدعم المساعدات الإنسانية

وكان ماكلمور قد أعلن عزمه التبرع بالأرباح التي كان يتوقع تحقيقها من الجولة، والمقدرة بنحو مليون دولار، لصالح منظمات إنسانية تعمل على تقديم المساعدات للفلسطينيين.

وفي المقابل، أعلن روبرت كرافت لاحقا أن إد شيران قدم تبرعا بقيمة مليون دولار لدعم جهود المساعدات الإنسانية.

وخلال ظهوره في حفل بمدينة فيلادلفيا، تحدث شيران عن الأزمة أمام الجمهور، مؤكدا، بحسب تصريحاته، أنه لم يكن صاحب القرار المتعلق باستبعاد ماكلمور، وأن القرار صدر عن الجهة المنظمة.

وأضاف أنه يفضل إبقاء حفلاته بعيدا عن المواقف السياسية، مشيرا كذلك إلى مخاوف أمنية قال إنها أدت إلى إزالة مسرح ثان كان مقررا استخدامه خلال الحفل.

ماكلمور يعلن جولة «فلسطين حرة»

وفي تطور لاحق، أعلن ماكلمور إطلاق جولة غنائية جديدة تحمل اسم «فلسطين حرة»، من المقرر أن تشمل عددا من المدن الأوروبية والأمريكية خلال الشهر المقبل بمشاركة مجموعة من الفنانين.

وقال مغني الراب الأمريكي إن عائدات الجولة ستخصص لدعم الفلسطينيين، مؤكدا أن التطورات الراهنة دفعته إلى مواصلة التعبير عن موقفه من القضية.