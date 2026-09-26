ترمب يسعى لحجب 800 مليون دولار من أموال برامج الهجرة والأقليات

خبرني - سعى الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس الجمعة إلى حجب أكثر من 800 مليون دولار من الإنفاق على الهجرة والأقليات العرقية والتعليم أقرها الكونغرس، وذلك بقرار أحادي الجانب.

وتمثل هذه الخطوة أحدث جولة في النزاع بين إدارة ترمب والكونغرس بشأن السيطرة على الإنفاق الحكومي في الولايات المتحدة.

وقال البيت الأبيض في بيان معلنا هذه الإجراءات "يلتزم الرئيس ترمب باستخدام جميع الأدوات الممكنة لخفض الإنفاق الحكومي المهدر للمال والضار الذي لا يعود بالنفع على المواطنين الأميركيين".

وأوضح البيان أن التخفيضات تشمل عدة برامج، من بينها بعض البرامج المعنية بمساعدة اللاجئين وتنمية الأعمال التجارية للأقليات العرقية والحفاظ على البيئة في الخارج.

ويمنح الدستور الأميركي الكونغرس سلطة التحكم في الإنفاق العام، غير أن البيت الأبيض قال إن هذه البرامج تدعم الهجرة غير الشرعية وتؤجج التوتر العرقي وتتبنى نهجا تحذيريا مبالغا فيه تجاه قضايا البيئة.

ولجأ البيت الأبيض في هذه الخطوة إلى آلية نادرا ما تستخدم تعرف باسم "إلغاء التمويل" والتي تتيح تجاوز الكونغرس.

وانتقدت السناتور سوزان كولينز، رئيسة لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ، القرار ووصفته بأنه "غير قانوني".

وقالت كولينز، وهي عضو في الحزب الجمهوري المنتمي إليه ترامب وتخوض سباقا انتخابيا محتدما للفوز بولاية جديدة في ولاية مين "هذه أحدث محاولة من مكتب الإدارة والموازنة لتقويض السلطة الدستورية للكونغرس في التحكم بالإنفاق".

وأضافت "أي محاولة لإلغاء أموال أقرها الكونجرس من دون موافقته تمثل انتهاكا واضحا للقانون".

ورفضت المحكمة العليا العام الماضي منع ترامب من استخدام الآلية نفسها لحجب 4.9 مليار دولار من المساعدات الخارجية التي أقرها الكونغرس، وذلك بينما كان يجري النظر في القضية.