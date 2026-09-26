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ليل إربد تحت المجهر.. شكاوى ومطالبات بالرقابة

  • 26 أيلول 2026
  • 09:45
ليل إربد تحت المجهر شكاوى ومطالبات بالرقابة

خبرني - تشهد بعض مناطق مدينة إربد خلال ساعات الليل مشاهد وممارسات أثارت استياء وتساؤلات بين مواطنين، وسط مطالبات بتحرك عاجل من الجهات المختصة لتكثيف الرقابة وتطبيق القانون على أي مخالفات يتم ضبطها.

 وتتركز الملاحظات، بحسب ما يتم تداوله، حول بعض المقاهي التي يُقال إنها خرجت عن طبيعة نشاطها المعتاد، إلى جانب استقطاب الزبائن بطرق تستدعي التحقق من مدى توافقها مع القوانين والأنظمة النافذة، فضلاً عن وجود مخلفات لمشروبات كحولية في محيط بعض المواقع والشوارع بعد ساعات الليل. 


كما يلفت مواطنون إلى انتشار فتيات في عدد من الإشارات الضوئية والأزقة والشوارع تحت غطاء التسول، في ظاهرة تستدعي التحقق من أسبابها وطبيعتها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال وجود استغلال أو مخالفات.

 ويطالب مواطنون الجهات المعنية والأجهزة المختصة بتكثيف الحملات الرقابية والأمنية خلال ساعات الليل، ومتابعة المقاهي والمنشآت التي تثار حولها الشكاوى، إلى جانب التعامل مع ظاهرة التسول وفق القانون، بما يحافظ على النظام العام ويعزز شعور المواطنين بالأمن والطمأنينة.4

 وأكد مواطنون أن المطلوب ليس التضييق على المنشآت المرخصة أو مرتاديها، وإنما ضمان الالتزام بالقانون ومنع أي ممارسات أو تجاوزات من شأنها التأثير على المشهد العام في المدينة.

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