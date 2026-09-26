هل يعوض نوم العطلة قلة النوم خلال الأسبوع؟.. دراسة توضح

خبرني - لطالما نصح الأطباء بالحفاظ على مواعيد نوم منتظمة يوميًا، بما في ذلك عطلات نهاية الأسبوع، باعتبار ذلك أحد أهم مفاتيح الصحة الجيدة. إلا أن دراسة حديثة كشفت عن “استثناء محتمل” لهذه القاعدة، قد يمنح البعض فرصة للاستمتاع بساعات نوم إضافية في أيام الراحة دون الشعور بالذنب.

فهل يمكن أن يكون النوم لفترة أطول في عطلة نهاية الأسبوع مفيدًا بالفعل لصحة القلب؟ الإجابة، بحسب الدراسة، قد تكون نعم—ولكن بشروط، وفقاً لما نقله موقع "Prevention".



انخفاض خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم

أظهرت دراسة أولية عُرضت في المؤتمر السنوي للجمعية الأوروبية لأمراض القلب، أن الأشخاص الذين يعوضون نقص النوم خلال عطلة نهاية الأسبوع تقل لديهم احتمالات الإصابة بارتفاع ضغط الدم مقارنة بمن يلتزمون بنمط نوم ثابت لكنه غير كافٍ.

واعتمد الباحثون على بيانات صحية لنحو 41 ألف شخص بالغ في كوريا، حيث قارنوا بين عدد ساعات النوم خلال أيام العمل وأيام الراحة، ثم ربطوا ذلك بمعدلات الإصابة بارتفاع ضغط الدم.

وكانت النتيجة اللافتة أن النوم الإضافي خلال العطلات ارتبط بانخفاض خطر الإصابة بضغط الدم المرتفع، خاصة عندما بلغ متوسط النوم الإضافي نحو ساعة و26 دقيقة. ووفقًا للدراسة، ارتبطت هذه الزيادة بانخفاض احتمالات الإصابة بنسبة تقارب 9%.

تأثير أوضح لدى غير النشطين بدنيًا

أشارت النتائج أيضًا إلى أن هذا التأثير الإيجابي كان أكثر وضوحًا لدى الأشخاص الذين لا يمارسون نشاطًا بدنيًا بانتظام، ما يعزز الفهم العلمي القائم حول دور النشاط البدني في دعم صحة القلب وتنظيم ضغط الدم.

كيف يؤثر النوم على صحة القلب؟

يوضح خبراء القلب أن النوم يلعب دورًا أساسيًا في منح الجهاز القلبي الوعائي فرصة للتعافي. فخلال النوم العميق، ينخفض ضغط الدم ومعدل ضربات القلب بشكل طبيعي، ما يخفف العبء عن القلب.

لكن في حال نقص النوم أو اضطرابه، يبقى الجسم في حالة نشاط مرتفع، ما يمنع حدوث هذا الانخفاض الطبيعي ويؤثر سلبًا على الصحة العامة.

مشكلات أخرى

كما أن الحرمان المزمن من النوم قد يؤدي إلى مشكلات أخرى مثل زيادة الوزن واضطرابات التمثيل الغذائي، وهي عوامل تزيد من صعوبة التحكم في ضغط الدم.

هل يعوض النوم في العطلات نقص الأسبوع؟

رغم النتائج الإيجابية، يؤكد الباحثون أن الدراسة أظهرت علاقة ارتباط فقط، وليس علاقة سببية مباشرة. بمعنى أن النوم الإضافي قد يكون مرتبطًا بعوامل أخرى تؤثر في الصحة، وليس السبب الوحيد لتحسن ضغط الدم.

ويرجح الخبراء أن النوم الإضافي يساعد الجسم على التعافي من "دين النوم" المتراكم خلال أيام العمل، ما يخفف من نشاط الجهاز العصبي المرتبط بارتفاع ضغط الدم.

ومع ذلك، لا تزال هذه الفرضية بحاجة إلى مزيد من الدراسات لتأكيدها بشكل قاطع.

لا تعتمد على التعويض فقط

يشدد الخبراء على أن هذه النتائج لا تعني إمكانية تعمد تقليل النوم خلال أيام الأسبوع والاعتماد على التعويض في عطلة نهاية الأسبوع.

بل على العكس، يؤكد الأطباء أن الحصول على قسط كافٍ من النوم يوميًا يظل الخيار الأفضل لصحة القلب والجسم بشكل عام.