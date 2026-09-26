أكثر من 117 مليون نازح في العالم

خبرني - قال المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم صالح، إن أكثر من 117 مليون شخص ما زالوا نازحين بسبب الصراعات والعنف والاضطهاد وغيرها من التهديدات التي تطال أمنهم.

وأطلع صالح، مساء أمس الجمعة، مجلس الأمن الدولي في نيويورك على آخر التطورات.

وأضاف أن أكثر من 117 مليون شخص ما زالوا نازحين بسبب الصراعات والعنف والاضطهاد والتهديدات التي تطال أمنهم، لافتا إلى تزايد عدد النزاعات.

وأشار إلى أن النزاعات أصبحت أيضا أطول أمدا، دون التوصل إلى حلول سياسية.

وتابع: "ملايين الأشخاص الذين غادروا منازلهم بسبب أزمات كانوا يأملون أن تكون مؤقتة، يجدون أنفسهم نازحين لسنوات، بل أحيانا لأجيال".

وشدد صالح على أن الأمر لا يتعلق بقضية إنسانية فحسب، قائلا إنه "في جوهره تحد للسلم والأمن الدوليين".