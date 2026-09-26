سماح أنور تكشف سبب مغادرتها مهرجان إيزيس قبل تكريمها

خبرني - كشفت الفنانة المصرية سماح أنور أسباب مغادرتها مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة قبل ختام فعالياته، موضحة أن السفر والتصوير وراء قرارها ليل.

وغادرت سماح أنور فعاليات مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة قبل استكمال برنامجه، وذلك بالتزامن مع استعدادها للسفر وارتباطها بتصوير أحد أعمالها الفنية، رغم اتفاقها المسبق مع إدارة المهرجان على المشاركة قبل نحو شهرين.

وأوضحت الفنانة في تصريحات صحفية أنها اعتذرت لإدارة المهرجان عن عدم قدرتها على استكمال حضور الفعاليات، مشيرة إلى أن ظروف عملها الحالية فرضت عليها المغادرة في هذا التوقيت.

وقالت سماح أنور إنها كانت قد نسقت مع القائمين على المهرجان بشأن حضورها منذ فترة، إلا أن تأخر بعض الترتيبات جعل استمرارها حتى نهاية الفعاليات أمرًا صعبًا، خاصة مع ارتباطها بموعد سفر وتصوير خلال الساعات التالية.

كما نفت الفنانة ما تردد بشأن مغادرتها بسبب عدم تخصيص مقعد لها خلال فعاليات المهرجان، مؤكدة أن ما تم تداوله حول هذا الأمر لا يمت إلى الحقيقة بصلة.

وأوضحت أن موعد سفرها كان مقررًا خلال الليل، لافتة إلى أنها لا تقود السيارة في هذا التوقيت، وهو ما دفعها إلى مغادرة المكان قبل انتهاء الفعاليات.

وعبرت سماح أنور عن حزنها لعدم تمكنها من البقاء إلى جانب عدد من الشخصيات الفنية التي وصفتها بالقامات المهمة في المهرجان، مؤكدة أنها كانت تتمنى مواصلة حضورها والوقوف إلى جوارهم خلال المناسبة.

وقالت إنها شعرت بالأسف لعدم تمكنها من المشاركة حتى النهاية، معتبرة أن وجودها إلى جانب هذه الشخصيات كان يمثل أهمية خاصة بالنسبة لها.

وكشفت سماح أنور كذلك عن تعرضها لتمزق خلال الفترة الأخيرة، إلا أن ذلك لم يمنعها من الالتزام بارتباطاتها المهنية، موضحة أن ظروف التصوير تفرض أحيانًا الاعتذار عن مناسبات أخرى مهما كانت أهميتها.

وأكدت أن ارتباط الفنان بأعماله والتزامه بمواعيد التصوير يجعله مطالبًا بتنظيم وقته بدقة، خصوصًا عندما تتزامن الفعاليات الفنية مع مواعيد عمل أو سفر محددة مسبقًا.