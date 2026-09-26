فيديو للاعب إسرائيلي يثير ضجة.. احتفل بإحراز هدف فطرد

خبرني - تلقى اللاعب الإسرائيلي سيد أبو فرخي بطاقة حمراء بسبب طريقة احتفاله بتسجيل هدف التعادل لمنتخب بلاده في مرمى مضيفه منتخب النمسا ببطولة دوري أمم أوروبا لكرة القدم، مساء أمس الخميس.

فعقب تسجيله هدف التعادل لمنتخب إسرائيل، لتصبح النتيجة 1 / 1، مطلع الشوط الثاني من عمر اللقاء، ركض أبو فرخي نحو الراية الركنية، ونزعها من مكانها> ثم جثا بركبته اليمنى على العشب وأسند عصا الراية على ظهر يده اليسرى قبل أن يقوم بحركة تحاكي إطلاق النار.

ليسارع الحكم بإشهار البطاقة الصفراء الثانية في وجه مهاجم فريق كولورادو رابيدز الأميركي، بعد أربع دقائق فقط من تلقيه البطاقة الأولى، مما أدى إلى طرده من ملعب المباراة، وفق ما نقلت وكالة "د.ب.أ"

وبينما انتشرت تلك اللقطة بشكل واسع على مواقع التواصل، انقسمت الآراء حول تفسير هذا التصرف الاحتفالي، علماً أنه لم يتضح على الفور ما إذا كان أبو فرخي يحاكي ضربة عصا البلياردو أم حركة استخدام السلاح

في حين أعاد بعض مشجعي اللاعب مشاركة فيدوهات وصور قديمة له، تظهر احتفاله بنفس الطريقة عند تسجيل الأهداف، للدلالة على أنه لم يقصد محاكاة إطلاق النار.

وكان رومانو شميد افتتح التسجيل لمنتخب النمسا من ركلة جزاء، قبل أن يحرز كل من فيليب مويني وساشا كالاجدزيتش هدفين في الدقائق الأخيرة، لتنتهي المباراة بفوز أصحاب الأرض بنتيجة 3 / 1، ضمن منافسات المجموعة الثالثة بالمستوى الثاني للمسابقة القارية.