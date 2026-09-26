خبرني - دخل النادي الأهلي المصري على خط الجدل الذي أثارته تصريحات المدير الفني للفراعنة حسام حسن بشأن حارس الفريق محمد الشناوي، مؤكداً رفضه المساس بحقوق لاعبيه أو الانتقاص من قيمتهم الفنية والأدبية.

هذا وقال النادي الأهلي، في بيان رسمي، إن تصريحات المدير الفني للمنتخب "غير مسؤولة وتعكس رؤية محدودة"، مشدداً على أن "التجاوز ضد الشناوي مرفوض"، فيما تجاهل البيان ذكر اسم حسام حسن والاكتفاء بصفته.

كما وأضاف الأهلي أن المدير الفني للمنتخب "ضرب بالمصلحة العامة عرض الحائط، وتجاوز بشكل مرفوض، شكلاً وموضوعاً، في حق أحد لاعبينا"، مؤكداً أن "أي لاعب يمثل النادي والمساس بقيمته الفنية والأدبية غير مسموح به"، لا سيما محمد الشناوي، بصفته قائد الأهلي ومنتخب مصر.

كذلك تطرق الأهلي إلى تصريحات حسام حسن بشأن ضم إمام عاشور إلى المنتخب قبل كأس الأمم الأفريقية بهدف تجهيزه، معتبراً أن هذا الحديث "يجسد عدم المعرفة بحدود المسؤولية"، متابعاً أن "من حق المدير الفني أن يضم أو يستبعد أي لاعب، لكن ليس من حقه التطاول بمثل هذه التصريحات التي تهدم علاقة الاحترام المتبادل بين عناصر المنظومة الكروية" وفق ما ذكر البيان.

وفي وقت أشار الأهلي إلى "تقديره لتصريحات رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم هاني أبو ريدة بشأن قيمة محمد الشناوي"، شدد على ترقبه لموقف اتحاد الكرة حيال "هذه التجاوزات التي لا يجب أن تصدر عن المدير الفني للمنتخب".

كيف بدأت الأزمة؟

كان حسام حسن قد أثار جدلاً واسعاً خلال حديثه عن استبعاد محمد الشناوي من قائمة منتخب مصر في المعسكر الحالي، مستشهداً بفترة سابقة قال فيها إن الحارس لم يكن في أفضل حالاته الفنية. وقال حسن، رداً على سؤال بشأن غياب الشناوي عن المعسكر: "سبق أن انضم إلى المنتخب في إحدى الفترات، إحنا لعبناه في ظروف كان مُنتهي (غير مؤهل)، لا يلعب مع ناديه، لكنه استعاد مستواه من خلال المنتخب الوطني".

في حين أثارت تصريحات المدير الفني لمنتخب مصر ردود فعل من جانب عدد من الأسماء الرياضية والإعلامية، بينهم لاعب المنتخب السابق مجدي عبدالغني، الذي تحدث عن أسلوب حسام حسن في التعبير عن مواقفه. وقال عبدالغني إن حسام حسن "عندما يتحدث أو يدلي بأي تصريحات، يقول ما يدور في داخله بشكل مباشر"، مضيفاً أنه "لا يتعامل بدبلوماسية، ولا يجيد انتقاء ألفاظه أو كلماته".

من جانبه، انتقد الإعلامي الرياضي إبراهيم فايق استخدام وصف "منتهي" عند الحديث عن الشناوي، وقال عبر حسابه على منصة "إكس" إن حسام حسن "خانه التعبير وهو بيوصف الشناوي بالمنتهي"، مشيراً إلى أن الحارس "شال منتخب بلده وفريقه سنين في أعلى مستوى منافسات".

أتت هذه التطورات فيما خيم التعادل السلبي على المباراة التي جمعت بين المنتخب المصري وضيفه منتخب أنغولا، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية بالتصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة أمم إفريقيا 2027.