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ترمب يرفض خطة «الأيام السبعة» الإيرانية ويتوقع موعدا لاستئناف القصف

  • 26 أيلول 2026
  • 08:26
ترمب يرفض خطة الأيام السبعة الإيرانية ويتوقع موعدا لاستئناف القصف

خبرني - رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مقترحا إيرانيا لوقف إطلاق النار لمدة 7 أيام، وتوقع استئناف القصف في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، السبت، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن الرئيس ترامب رفض مقترح إيران بوقف إطلاق النار لمدة سبعة أيام، وأبلغ مساعديه أنه يتوقع استئناف قصف إيران بعد انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر/ تشرين الثاني.

وكان مسؤول أمريكي قال، الجمعة، ردا على استفسار بشأن مقترح إيراني حول خطة من سبعة أيام، إن الولايات المتحدة "تجري محادثات إيجابية وبناءة" مع إيران عبر وسطاء وتواصل مناقشة المسائل النووية، وفق "رويترز".

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال الجمعة في نيويورك إن طهران قدمت لواشنطن خطة تقضي بإعادة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة في خلال سبعة أيام.

والثلاثاء، اجتمع عراقجي بمبعوث الرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف.

وصرح عراقجي من مقر الأمم المتحدة "نقلت إيران إلى الولايات المتحدة خطبة ملموسة من سبعة أيام. الخيار يعود الآن إلى الولايات المتحدة".

وذكرت تقارير إعلامية أن الخطة الجديدة تدعو إلى وقف كل الأعمال العدائية في الشرق الأوسط لسبعة أيام، بما في ذلك في لبنان.

كما تنص، بحسب "فرانس برس"، على الإفراج عن أصول إيرانية مجمدة بقيمة حوالى 12 مليار دولار، فضلا عن رفع العقوبات عن النفط الإيراني وإنهاء الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية.

وفي اليوم السابع من الهدنة، تعيد إيران فتح مضيق هرمز.

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