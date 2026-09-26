الاردن .. طقس معتدل حتى الاثنين وانخفاض طفيف على الحرارة الثلاثاء

خبرني - تسجل درجات الحرارة السبت، حول معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبياً إلى حار في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط في مناطق البادية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان بين 29 - 17 درجة مئوية، وفي غرب عمان 28- 16، وفي المرتفعات الشمالية 25- 14، وفي مرتفعات الشراة 24- 13، وفي مناطق البادية 35- 18 ، وفي مناطق السهول 29 - 17 ، وفي الأغوار الشمالية 36 - 22، وفي الأغوار الجنوبية 37- 27 ، وفي البحر الميت 37- 26، وفي خليج العقبة 35- 24 درجة مئوية.

وبحسب تقرير ادارة الأرصاد الجوية، يطرأ الأحد، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبياً في البادية، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

ويكون الطقس الاثنين، معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبياً في البادية، وحارًا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

أما الثلاثاء، فيطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويكون الطقس لطيف الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة .