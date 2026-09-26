من بينها الأردن .. ميتا تفرض رسوما على رسائل واتساب للشركات.. تعرف على الكلفة

خبرني - تبدأ شركة "ميتا"، اعتبارا من 1 أكتوبر (الأسبوع المقبل)، تطبيق نظام جديد لاحتساب رسوم بعض الرسائل المرسلة عبر"WhatsApp Business Platform/API".

وسيؤثر خصوصا على الشركات والمؤسسات التي تستخدم المنصة لإدارة أعداد كبيرة من محادثات العملاء وخدمات الدعم الآلي.

وبموجب النظام الجديد، ستصبح رسائل الخدمة التي ترسلها الشركات إلى العملاء خاضعة للرسوم بعد استنفاد أول 1000 رسالة مجانية شهريا لكل رقم أعمال. ولا يشمل التغيير تطبيق WhatsApp Business العادي المستخدم من الهاتف، كما لا تفرض Meta رسوما على الرسائل التي يرسلها العملاء إلى الشركات.

وتختلف الرسوم بحسب دولة العميل الذي يستقبل الرسالة، وليس مقر الشركة. ووفق الأسعار المعلنة، تبلغ كلفة رسالة الخدمة/Utility بعد انتهاء الحصة المجانية نحو:

مصر: 0.0036 دولار للرسالة.

الجزائر: 0.004 دولار.

العراق: 0.0079 دولار.

الأردن: 0.0091 دولار.

السعودية: 0.0107 دولار.

الإمارات: 0.0157 دولار.

المغرب: 0.023 دولار.

سوريا: لا يوجد سعر مماثل متاح، إذ تشير بيانات المنصة إلى أن سوريا غير مؤهلة حالياً لتلقي رسائل WhatsApp Business Platform.

وبحساب 10 آلاف رسالة خاضعة للرسوم، تصل الكلفة الأساسية إلى نحو 36 دولارا في مصر، و40 دولارا في الجزائر، و79 دولارا في العراق، و91 دولاراً في الأردن، و107 دولارات في السعودية، و157 دولاراً في الإمارات، و230 دولاراً في المغرب، قبل أي رسوم إضافية يفرضها مزود خدمة خارجي.

أما الرسائل التسويقية فتخضع لتعرفة مختلفة وأعلى في معظم الأسواق، وتبلغ مثلاً نحو 0.0644 دولار في مصر، و0.0576 دولار في السعودية والإمارات، و0.0392 دولار في الأردن، و0.0414 دولار في المغرب، و0.0225 دولار في الجزائر للرسالة.

ويأتي التغيير ضمن انتقال Meta تدريجياً إلى نموذج يعتمد على احتساب الرسائل التجارية وفق نوعها وعددها ودولة المستلم، بدلاً من إعفاء بعض رسائل الخدمة التي كانت مجانية سابقاً.

ولا يعني القرار أن "واتساب سيصبح مدفوعاً للشركات" بصورة عامة؛ فالرسوم تستهدف أساساً الشركات التي تستخدم منصة WhatsApp Business Platform/API، بينما يستمر تطبيق WhatsApp Business التقليدي في العمل دون فرض هذه الرسوم على كل رسالة.