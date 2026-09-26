البحرين: دول الخليج والأردن تعرضوا إلى 7 آلاف هجوم من إيران

خبرني - كشفت البحرين، مساء الجمعة، أن دول مجلس التعاون الخليجي والأردن تعرضت لنحو 7 آلاف هجوم من إيران.

جاء ذلك في كلمة البحرين التي ألقاها وزير خارجيتها عبد اللطيف الزياني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتضم دول مجلس التعاون الخليجي كلا من السعودية والبحرين وقطر والكويت والإمارات وسلطنة عمان.

وقال الزياني: "بلغت منطقة الخليج العربي ظرفا أمنيا غير مسبوق وتعرضت دول مجلس التعاون الخليجي والأردن لهجمات غير مسبوقة من إيران ضد منشآت مدنية وأخرى للطاقة".

وشدد على أن هذه الاعتداءات الإيرانية لا مبرر لها.

ولفت إلى أن دول الخليج والأردن تعرضت لما يقارب 7 آلاف "هجمة" من طهران في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

وأكد أن عودة الثقة والاستقرار للمنطقة تحتاج إلى تطبيق القانون الدولي وليس إصدار بيانات إدانة.

واتهم الزياني، الحوثيين الموالين لإيران بتهديد الملاحة في باب المندب.

وفي وقت سابق الجمعة، أدان أعضاء مجلس الأمن الدولي، هجمات جماعة الحوثي ضد السعودية، مؤكدين أن تصعيدها العسكري في اليمن وتقدمها في باب المندب تهديد للملاحة والتجارة الدولية، وتقويض لجهود تحقيق السلام.

وخلال سبتمبر/أيلول الجاري، وسعت جماعة الحوثي نطاق سيطرتها على الساحل الغربي لليمن، وسيطرت على مدينة المخا ومناطق أخرى قرب مضيق باب المندب، بينها جزيرة ميون وذو باب.

وتأتي هذه التطورات عقب إعلان جماعة الحوثي ما سمته "حظرا بحريا" على السعودية في يوليو/ تموز الماضي، قبل أن تعلن لاحقا استهداف سفن ومواقع سعودية بالصواريخ والطائرات المسيرة.

ومنذ مارس/ آذار 2015، تقود السعودية تحالفا لدعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا في مواجهة الحوثيين، الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء وعدة محافظات منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

وفي 28 فبراير/ شباط الماضي، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران خلفت آلاف القتلى، وردت طهران بهجمات على إسرائيل ومواقع في دول المنطقة.

ولاحقا، شنت الولايات المتحدة هجمات على مواقع في إيران، في ظل تعثر مسار المفاوضات بين البلدين، رغم توقيعهما مذكرة تفاهم منتصف يونيو/ حزيران الماضي.

ويأتي تعثر المفاوضات وسط خلافات بشأن الملاحة في مضيق هرمز، الذي يعد من أهم الممرات الاستراتيجية لإمدادات الطاقة والسلع عالميا.

