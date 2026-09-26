لحق بأشقائه الأربعة.. استشهاد فلسطيني بصاروخ إسرائيلي فوق قبر أخيه

خبرني - استشهد الشاب الفلسطيني إبراهيم فوزي محسن (36 عاما) إثر استهدافه المباشر بصاروخ من طائرة إسرائيلية مسيّرة داخل مقبرة السوارحة وسط قطاع غزة، وذلك أثناء وقوفه أمام قبر شقيقه الذي استشهد بنيران جيش الاحتلال قبل نحو عامين.
وأفادت مصادر طبية ومحلية أن إبراهيم ارتقى شهيدا في المكان ذاته الذي كان يزور فيه قبر شقيقه خليل، لتضيف الحادثة فصلا جديدا من الاستهدافات الإسرائيلية التي تلاحق الفلسطينيين حتى داخل المقابر.
وباستشهاد إبراهيم، تكون أسرته قد فقدت فردا خامسا من أبنائها خلال حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، فقد قتلت إسرائيل قبله أربعة من أشقائه:
- ومحمد (32 عاما) في 12 نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه.
- وخليل (37 عاما) في دير البلح في 11 مايو/أيار 2024.
- ويوسف (28 عاما) في 6 يوليو/تموز من العام ذاته، عندما استهدفت إسرائيل مدرسة الجاعوني التي كانت تؤوي نازحين في مخيم النصيرات وسط القطاع.
كما شهد اليوم استهدافات إسرائيلية متفرقة في قطاع غزة؛ إذ أفاد مصدر في الإسعاف والطوارئ باستشهاد فلسطيني آخر وإصابة آخرين في غارة نفذتها مسيّرة إسرائيلية على مواصي خان يونس جنوبي القطاع، غرب جامعة الأقصى.
كما أصيب عدد من المواطنين جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمة في منطقة السوارحة ببلدة الزوايدة وسط القطاع، فيما أطلقت آليات إسرائيلية النار بكثافة شمالي وشمال شرقي مخيم البريج وسط القطاع، وشمال غربي مدينة غزة، بالتزامن مع إطلاق نار من طيران مروحي شرقي المدينة.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قتلت إسرائيل قرابة 74 ألف فلسطيني وأصابت نحو 175 ألفا خلال حربها على قطاع غزة، فضلا عن تدمير ما يُقدر بـ90% من البنية التحتية في القطاع.