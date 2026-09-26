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بالفيديو: بلجيكا تصعق إيطاليا بثنائية.. وتشعل صراع الصدارة مع فرنسا

  • 26 أيلول 2026
  • 01:37
بالفيديو بلجيكا تصعق إيطاليا بثنائية وتشعل صراع الصدارة مع فرنسا

خبرني - حقق منتخب بلجيكا انتصارًا مستحقًا على نظيره الإيطالي بنتيجة 2-0، في المواجهة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري الأمم الأوروبية، ليحصد الشياطين الحمر أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة.

وكان النجم الصاعد ميكا جودتس، مهاجم باريس سان جيرمان، بطل الليلة بامتياز، بعدما افتتح سجله التهديفي الدولي بقميص المنتخب البلجيكي وقاد بلاده لتجاوز عقبة الآزوري.

وجاء الهدف الأول بعد 20 دقيقة فقط من انطلاق المباراة، في لقطة مهارية رائعة، حين استلم جودتس الكرة على الرواق الأيسر وتوغل إلى العمق، قبل أن يراوغ مدافعين إيطاليين ببراعة ويسدد بهدوء في الشباك معلناً تقدم بلجيكا.

وفي الدقيقة 69، أمّن البديل دودي لوكيباكيو الفوز للمنتخب البلجيكي بتسجيله الهدف الثاني، بعدما استثمر تمريرة حاسمة متقنة من زميله تشارلز دي كاتيلايير، ليقضي على آمال المنتخب الإيطالي في العودة.

وبهذا الفوز، اشتعلت المنافسة مبكرًا على صدارة المجموعة، حيث تقاسمت بلجيكا القمة مع فرنسا برصيد 3 نقاط لكل منهما، فيما بقي كل من إيطاليا وتركيا في مؤخرة الترتيب بدون نقاط.

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