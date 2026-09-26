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زيدان يؤكد الخبر السيئ .. ضربة موجعة لفرنسا والريال يترقب الفحوصات

  • 26 أيلول 2026
  • 00:42
زيدان يؤكد الخبر السيئ ضربة موجعة لفرنسا والريال يترقب الفحوصات

خبرني - تعرض كيليان مبابي، قائد المنتخب الفرنسي، لإصابة في الركبة خلال مواجهة تركيا، أجبرته على مغادرة الملعب بعد تسجيله هدف المباراة الوحيد، في ضربة لفرنسا خلال أول مباراة للمنتخب تحت قيادة زين الدين زيدان.

وأعلن زيدان عقب المباراة أن مبابي سيغادر معسكر المنتخب الفرنسي ويعود إلى العاصمة الإسبانية مدريد، بعد الإصابة التي تعرض لها عقب تسجيله هدف الفوز على تركيا، دون أن يكشف في التصريحات الأولية عن مدى خطورة الإصابة أو مدة غيابه.

وكان مبابي قد منح فرنسا التقدم بتسجيله الهدف الوحيد في المباراة، قبل أن تظهر عليه علامات الألم بعد دقائق قليلة من هز الشباك، ليسقط على أرض الملعب ويطلب الجهاز الفني استبداله.

وتأتي الإصابة في وقت يخوض فيه زيدان أول اختبار له على رأس الجهاز الفني للمنتخب الفرنسي، بعد رحيل ديدييه ديشامب، فيما يمثل غياب مبابي ضربة قوية للقائد والمنتخب في بداية المرحلة الجديدة.

ومن المنتظر أن يخضع مبابي لفحوصات طبية في مدريد لتحديد طبيعة إصابة الركبة ومدى حاجته إلى فترة من العلاج أو الراحة.

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