الأردن.. الصيادلة يتفقون على رفض الحوار مع الشركات الخاصة بشأن توصيل الدواء

خبرني - اتفق عدد من الصيادلة وممثلي اللجان الفرعية وشعبة أصحاب الصيدليات، خلال اجتماع عقد الأربعاء، على رفض أي حوار مع الشركات الخاصة بشأن توصيل الدواء، ورفض توصيل الأدوية والمكملات الغذائية والفيتامينات عبر الصيدليات والتطبيقات.

وبحث الاجتماع، بحسب بيان توضيحي لنقيب الصيادلة الأسبق محمد عبابنة، المشكلات المرتبطة بتطبيقات طلب وتوصيل الأدوية والطبابة عن بعد، وما يثار بشأن تشكيل لجنة للتوافق مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء.

واتفق المشاركون على رفض التطبيقات والمتاجر الإلكترونية المتعلقة بتوصيل الدواء، والمطالبة بإغلاق المخالف منها ومحاسبة المسؤولين عنها وفقا للقوانين والأنظمة، إلى جانب تفعيل لجنة الرقابة في النقابة.

كما اتفقوا على أن تضم أي لجنة تشكل لبحث الطبابة عن بعد نقيب الصيادلة وممثلين عن أصحاب الصيدليات من ذوي الخبرة، وشددوا على أن العلاقة مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء "استراتيجية وتشاركية"، داعين إلى استمرار التعاون بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن والصيادلة.

وطالب المشاركون مجلس نقابة الصيادلة بعقد جلسة طارئة لاتخاذ قرار بشأن التوصيات ومعالجة القضايا المطلبية العالقة، مشيرين إلى وقف الاحتجاجات في حال الموافقة عليها، وتحميل المجلس المسؤولية في حال عدم الموافقة.

وقال عبابنة إن مجلس النقابة وافق على التوصيات، وأبدى انفتاحا على الحوار والتعاون، كما تبنى المطالب رسميا وأصدر بيانا أكد فيه التزامه بها.

وفي السياق، قالت نقابة الصيادلة، الخميس، إنها ترفض أي تطبيق أو منصة إلكترونية تقوم بتوصيل الأدوية والأصناف المحصور بيعها في الصيدليات، مؤكدة أن تداول الدواء وصرفه يجب أن يتم وفقا للتشريعات الناظمة للمهنة، بما يضمن سلامة المواطن ويحافظ على دور الصيدلي المهني.

وأكدت النقابة منع الصيدليات من التعامل أو التعاقد مع المنصات التي تقوم بتوصيل هذه الأصناف، وأعلنت استمرار مجلسها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء وإيقاف التطبيقات والمنصات المخالفة بالتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة.

وأوضحت أن موقفها لا يستهدف التطور التكنولوجي أو التحول الرقمي، وإنما ينطلق من ضرورة تنظيم استخدام التكنولوجيا في القطاع الدوائي بما يتوافق مع التشريعات ويحفظ سلامة المواطن وحقوق الصيدلي وخصوصية المهنة.