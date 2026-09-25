شابة فاجأت وفد الصين بالبيت الأبيض.. وغنت له طفلة قبل سنوات

خبرني - ما أعاد إلى الأذهان صورة الطفلة أرابيلا التي ظهرت أيضا في أبريل/نيسان 2017، خلال زيارة شي إلى الولايات المتحدة أثناء الولاية الأولى لترامب، حينها أدت أرابيلا، التي كانت تبلغ آنذاك خمس سنوات، مع شقيقها الأصغر جوزيف الأغنية الشعبية الصينية "مو لي هوا" (زهرة الياسمين) أمام شي وزوجته.

علماً أن عدة مقاطع مصورة كانت انتشرت لها وهي تغني وتتلو الشعر باللغة الصينية، التي تعلمتها عقب دروس مكثفة منذ طفولتها. كما ساعدها وجود مربية تتقن الماندرين إلى جانبها بتنمية مهارتها هذه.

وولدت أرابيلا ابنة جاريد كوشنر وإيفانكا في 17 يوليو 2011 في مدينة نيويورك، ولديها شقيقان أصغر منها هما جوزيف فريدريك وثيودور جيمس.

فيما كانت منذ الصغر وحتى انتقال العائلة للاستقرار في ميامي بولاية فلوريدا، محط أنظار وسائل الإعلام لا سيما بعد الصور والفيديوهات التي كانت أمها تنشرها لها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وإلى جانب إتقان الماندرين، تعرف الشابة الفاتنة بشغفها برياضة الفروسية وركوب الخيل، إضافة إلى ممارستها لرياضة الجوجيتسو مع عائلتها، وفق وسائل إعلام أميركية.