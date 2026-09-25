رويترز: قمة ترمب وشي مبهرة شكلا وفقيرة مضمونا انتهت باحتساء الشاي

خبرني - احتسى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الصيني شي جين بينغ الشاي في البيت الأبيض اليوم الجمعة وزارا الأرشيف الوطني، ليختتما بذلك قمة استمرت ثلاثة أيام طغت فيها الدبلوماسية الشخصية على الإنجازات الكبيرة في العلاقات الاقتصادية.

وأشاد الزعيمان ببعضهما البعض في تعليقات أدليا بها أثناء احتساء الشاي في "الغرفة الحمراء" بالبيت الأبيض. وقال ​ترامب إن القمة بين أكبر اقتصادين في العالم أنجزت أمورا كبيرة، مضيفا "أعتقد أن مزارعينا سيكونون سعداء"، لكنه لم يقدم تفاصيل.

وأوضح "أمريكا سعيدة جدا بهذه ‌الزيارة، وأنا متأكد من أن الصين سعيدة للغاية أيضا".

وقال شي إن العلاقة بين الولايات المتحدة والصين تطورت لتصبح علاقة بناءة تتميز "بالاستقرار الاستراتيجي على أساس الاحترام والعدل والمعاملة بالمثل".

وأضاف شي أنه وترمب ستسنح لهما فرصتان أخريان للقاء هذا العام، خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادي (آبيك) في الصين وقمة مجموعة العشرين في ميامي.

وقال "أرحب بزيارتكم للصين، سيادة الرئيس والسيدة الأولى".

واتسمت القمة بالفخامة وتضمنت استعراضات جوية وجولات ومأدبة عشاء ​رسمية فاخرة، لكنها كانت مبهرة شكلا وفقيرة مضمونا.

ومع ذلك، سلط ترامب الضوء على التقدم المحرز في إطار آلية التجارة الثنائية، مشيرا إلى ما وصفه بزيادة فرص الوصول ​إلى الأسواق أمام المزارعين ومربي الماشية الأمريكيين، في حين حدد الزعيمان الذكاء الاصطناعي بوصفه مجالا للتعاون.

وقال الممثل التجاري الأمريكي جيميسون جرير لشبكة (سي.إن.بي.سي) ⁠اليوم الجمعة إن تفاصيل الاتفاقات المحدودة التي توصل إليها الجانبان بشأن علاقاتهما التجارية المتوترة ستُنشر يوم الاثنين.

وأضاف "نحن في وضع تجاري يخضع للتنظيم ... لقد أحرزنا تقدما، وأعتقد أننا سنعلن، يوم ​الاثنين، المزيد من التفاصيل حول ما أنجزناه خلال الأسابيع القليلة الماضية في المفاوضات مع الصينيين".

ومضى جرير قائلا إن الولايات المتحدة اتفقت مع الصين على استثناء بعض السلع الأساسية من النزاعات ​التجارية، بما في ذلك الصادرات المتجهة إلى الصين من المنتجات الزراعية والأجهزة الطبية، وواردات السلع الاستهلاكية والسلع غير الحساسة.

جولة في الأرشيف الوطني

اختتمت القمة في الأرشيف الوطني الأمريكي، وبدا ترامب وشي وهما يستعرضان إعلان الاستقلال الأمريكي والدستور ووثيقة الحقوق.

وقال ترامب في كلمة ألقاها أمس الخميس للترحيب بشي إنهما سيشاهدان أيضا "قطعا أثرية تشهد على العلاقة الطويلة والعزيزة" بين الصين والولايات المتحدة و"التبادلات الثقافية" بينهما.