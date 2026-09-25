شاومي تكشف رسميًا عن هواتف Xiaomi 18 Pro.. المواصفات والأسعار

خبرني - أطلقت شركة شاومي رسميًا هاتفي Xiaomi 18 Pro وXiaomi 18 Pro Max في الصين، مع مواصفات رائدة تشمل شاشة للخصوصية، وبطاريات كبيرة، وكاميرتين بدقة 200 ميغابكسل، إلى جانب أحدث معالجات "كوالكوم" Snapdragon 8 Elite Gen 6.

وتُعتبر أبرز الإضافات في سلسلة Xiaomi 18 Pro هي ميزة "شاشة الخصوصية"، التي تطبق تقنية مشابهة لميزة تحمل الاسم نفسه في هاتف Galaxy S26 Ultra من "سامسونغ".

وتتوفر الميزة في هاتفي Xiaomi 18 Pro وXiaomi 18 Pro Max، كما تدعمها "شاومي" بمرونة أكبر على مستوى البرمجيات، إذ يمكن للكاميرا الأمامية اكتشاف الأشخاص الذين ينظرون إلى شاشة الهاتف وتفعيل وضع الخصوصية تلقائيًا، بحسب تقرير لموقع "9to5Google" المتخصص في أخبار التكنولوجيا، اطلعت عليه "العربية Business".

ويمكن أيضًا تفعيل الميزة تلقائيًا بناءً على الموقع، بحيث تعمل عند وجود المستخدم في أماكن عامة مزدحمة، دون الحاجة إلى تشغيلها يدويًا.

مواصفات Xiaomi 18 Pro

يأتي Xiaomi 18 Pro بشاشة AMOLED أمامية قياس 6.4 بوصة، بدقة 2436 × 1120 بكسل ومعدل تحديث 120 هرتز، إلى جانب شاشة خلفية قياس 2.7 بوصة بدقة 912 × 596 بكسل ومعدل تحديث 120 هرتز.

ويعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Elite Gen 6، مع خيارات من ذاكرة الوصول العشوائي بسعة 12 أو 16 غيغابايت، وسعات تخزين تبلغ 256 غيغابايت أو 512 غيغابايت أو 1 تيرابايت من نوع UFS 4.1.

ويضم الهاتف بطارية بسعة 7000 مللي أمبير/ساعة، مع دعم الشحن السلكي بقدرة 100 واط والشحن اللاسلكي بقدرة 27 واط.

ويأتي الهاتف بكاميرا رئيسية بدقة 200 ميغابكسل، وكاميرا مقربة بدقة 200 ميغابكسل مع تقريب بصري 3.2 مرة، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميغابكسل وزاوية رؤية تبلغ 102 درجة.

مواصفات Xiaomi 18 Pro Max

يأتي Xiaomi 18 Pro Max بشاشة AMOLED أمامية أكبر بقياس 6.9 بوصة، بدقة 2624 × 1208 بكسل ومعدل تحديث 120 هرتز، إلى جانب شاشة خلفية قياس 2.9 بوصة بدقة 976 × 596 بكسل ومعدل تحديث 120 هرتز.

ويعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6، مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 12 أو 16 غيغابايت، وخيارات تخزين تبلغ 256 غيغابايت أو 512 غيغابايت أو 1 تيرابايت من نوع UFS 4.1.

ويحصل الهاتف على بطارية بسعة 8500 مللي أمبير/ساعة، مع دعم الشحن السلكي بقدرة 100 واط والشحن اللاسلكي بقدرة 27 واط.

ويضم Pro Max منظومة الكاميرات نفسها الموجودة في Xiaomi 18 Pro، وتشمل كاميرا رئيسية بدقة 200 ميغابكسل، وكاميرا مقربة بدقة 200 ميغابكسل مع تقريب بصري 3.2 مرة، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميغابكسل وزاوية رؤية تبلغ 102 درجة.

الأسعار والتوافر

يبدأ سعر سلسلة Xiaomi 18 Pro في الصين من 5999 يوان أي أقل بقليل من 900 دولار، ولم تكشف "شاومي" حتى الآن عن الأسعار في الأسواق العالمية.

وأكدت الشركة أن الطرازين سيطرحان خارج الصين على عكس Xiaomi 17 Pro، لكنها لم تحدد موعدًا رسميًا للإطلاق العالمي.