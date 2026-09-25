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مسؤول إيراني: مضيق هرمز سيبقى مغلقا

  • 25 أيلول 2026
  • 20:57
مسؤول إيراني مضيق هرمز سيبقى مغلقا

خبرني - نسبت رويترز إلى مسؤول إيراني كبير قوله، إن مضيق هرمز سيبقى مغلقا، مؤكدا أن طهران لن تجري محادثات نووية مع الولايات المتحدة قبل تلبية شروطها.

وأضاف المسؤول أن إيران لن تقدم أي تنازلات بشأن برنامجها النووي.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، إنه بحث مع نظيره الصيني شي جين بينغ الحرب على إيران، معربا عن اعتقاده بإمكان تحقيق "نتائج ممتازة" بشأن إعادة فتح مضيق هرمز.

وأكد ترامب، ردا على سؤال للصحفيين، أنهما ناقشا الشأن الإيراني، وقال: "لقد فعلنا ذلك، لقد فعلنا ذلك".

وردا على سؤال بشأن إعادة فتح مضيق هرمز، قال ترامب: "أعتقد أننا سنحقق نتائج ممتازة".

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