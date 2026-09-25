مجلس القيادة الرئاسي اليمني: عفو عام لمن يترك الحوثيين ويتوقف عن القتال

خبرني - أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي فتح باب «العودة الآمنة إلى صف الجمهورية والشرعية الدستورية»، معلناً أن كل من يترك جماعة الحوثيين ويتوقف عن القتال معها سيكون مشمولاً بعفو شامل.

وقال العليمي إن جماعة الحوثيين «اختارت منطق القوة والسلاح بدلاً من الحوار والسلام»، داعياً الشعب اليمني إلى التعبئة العامة والنفير الوطني والالتفاف حول القوات المسلحة.

وأكد أن الهدف هو «استعادة مؤسسات الدولة وبسط سيادتها على كامل الأرض وصولاً إلى صنعاء»، داعياً أبناء المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين إلى عدم الزج بأبنائهم في الحرب.

وشدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي على أن السلطات ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين والحفاظ على السلم الأهلي والمصالح العليا لليمن، مجدداً الالتزام بمخرجات الحوار الجنوبي-الجنوبي بما يضمن حلاً لقضية الجنوب.

كما دعا العليمي الأصدقاء إلى مساندة الحكومة والقوات المسلحة والتحالف بقيادة السعودية، في وقت أكد فيه أن باب العودة إلى صف الجمهورية مفتوح أمام من يترك القتال مع الحوثيين.