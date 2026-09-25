إتلاف 188 كيلوغراما من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك بالكرك

خبرني - ضبطت كوادر قسم مراقبة الاسواق في بلدية الكرك الكبرى، خلال جولاتها الرقابية والتفتيشية، 188 كيلوغرامًا من لحوم العجل الأفريقي منتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك، حيث جرى التحفظ على الكمية وإتلافها وفق الإجراءات المتبعة.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن أعمال الرقابة المستمرة التي تنفذها البلدية على المنشآت والأسواق، للتأكد من سلامة المواد الغذائية المعروضة والتزامها بالاشتراطات الصحية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وتؤكد بلدية الكرك الكبرى استمرار جولاتها الرقابية، وعدم التهاون مع أي مخالفات من شأنها تعريض صحة المواطنين وسلامتهم للخطر، داعيةً إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات صحية ليصار إلى متابعتها واتخاذ الإجراءات اللازمة

