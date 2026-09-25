الأردن.. الغذاء والدواء تحبط محاولة إدخال هرمونات محظورة التداول

خبرني - أحبطت كوادر المؤسسة العامة للغذاء والدواء في مركز جمرك جابر، اليوم الجمعة، بالتعاون مع مرتبات دائرة الجمارك الأردنية، محاولة إدخال كمية من الهرمونات، بأشكال صيدلانية مختلفة عبر المركز، حيث تم ضبطها قبل دخولها إلى المملكة.

وأوضحت المؤسسة، في بيان صحفي، أن المضبوطات شملت 70 حقنة، إضافة إلى أكثر من 100 قرص من الهرمونات، مبينةً أن كوادرها صادرت المضبوطات تمهيدًا لإتلافها أصوليًا، كما باشرت إجراءات إحالة أصحاب العلاقة إلى النائب العام لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.

وأضافت المؤسسة أن ضبط هذه الهرمونات جاء ضمن عمليات المتابعة المستمرة والإجراءات الرقابية المشددة، مشيرة إلى أنه تم خلال الأسابيع الماضية التعامل مع محاولات إدخال 14 صنفًا من الهرمونات بكميات وأشكال صيدلانية مختلفة.

ونوهت المؤسسة إلى أن الهرمونات المضبوطة محظورة التداول، وغير مسجلة وغير مرخصة قانونيًا، ويُساء استخدامها في بناء الأجسام، لما تنطوي عليه من مخاطر صحية وآثار جانبية محتملة، منها زيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، واضطرابات الهرمونات والتأثير في الخصوبة.

وتهيب المؤسسة بالمواطنين بضرورة التأكد من إجازة أي مادة أو مستحضر لدى المؤسسة قبل استخدامه، حفاظا على صحتهم وسلامتهم، داعية إلى التواصل معها عبر منصة الشكاوى الرسمية من خلال تطبيق الواتس آب على الرقم (0795632000)، أو عبر الخط الساخن (117114)في حال وجود أي ملاحظة أو استفسار أو شكوى.