نموذج الذكاء الاصطناعي المنتظر جيميناي 4 بات قريبا

خبرني - يُقال إن شركة "غوغل" تقترب من إطلاق نموذجها المنتظر منذ فترة طويلة "جيميناي 4"، بعد تأخرها عن مطوري النماذج المنافسة في إطلاق نماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة.

وفي حديثه مع موقع "ذا إنفورميشن" خلال أول ظهور إعلامي له منذ توليه قيادة قسم "غوغل ديب مايند"، قال كوراى كافوكجوغلو إن جيميناي 4 يمر حاليًا بمرحلة التحسين، وإن الشركة تستهدف إطلاق النموذج "في وقت أبكر بكثير" من نهاية العام.

وقال كافوكجوغلو للموقع: "نيتنا هي، مثلًا، إطلاق نسخة مبكرة من مخرجات مرحلة ما بعد التدريب في أقرب وقت ممكن، لأننا نرى النتائج ونحن متحمسون لها"، مضيفًا أن "غوغل" ستواصل الإصدارات المتلاحقة "بوتيرة سريعة" خلال الفترة المقبلة، بحسب ما نقله تقرير لموقع "ذا فيرج" المتخصص في أخبار التكنولوجيا، اطلعت عليه "العربية Business".

ومن شأن ذلك، إذا تحقق، أن يمثل عودة "غوغل" إلى جدول زمني أكثر انتظامًا لإطلاق نماذج الذكاء الاصطناعي، بعد تغييرات في القيادة العليا لـ"ديب مايند"، إذ تنحى ديميس هاسابيس، الرئيس السابق للذكاء الاصطناعي، عن منصبه في أغسطس، بعد إعلانه إحراز "تقدم كبير" في تطوير "جيميناي 4".

ولم تطلق "غوغل" نموذجًا جديدًا رائدًا للذكاء الاصطناعي منذ سلسلة جيميناي 3 في نوفمبر 2025.

ومنذ ذلك الحين، أطلقت "أوبن إيه آي" نموذج GPT-6، كما أطلقت "أنثروبيك" نماذج سلسلة "ميثوس". ويتفوق كلاهما على "جيميناي 3"، ما يمنح مزودي الذكاء الاصطناعي المنافسين تقدمًا كبيرًا على "غوغل" في سباق الذكاء الاصطناعي.

وقال سوندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي لـ"غوغل"، خلال مؤتمر الشركة للمطورين I/O في مايو، إن تحديثًا رئيسيًا لـ"Gemini 3.5 Pro" سيصدر في يونيو للمساعدة في سد الفجوة، لكن النموذج لم يُطرح على الإطلاق.

وقال كافوكجوغلو إن الشركة "تراجعت خطوة صغيرة" للتركيز على تقديم نماذج "Flash" الأسرع والأقل قوة، بدلًا من إطلاق "Gemini 3.5 Pro".

وعندما سُئل عما إذا كان يشعر بالقلق من تخلف "غوغل" عن منافسيها في تطوير الذكاء الاصطناعي، قال لـ"ذا إنفورميشن": "في رأيي، من المؤكد أننا سنكون دائمًا في طليعة هذا المجال".