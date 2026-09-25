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العبداللات يطلق أغنيته الجديدة (الله يعمّر سوريا)

  • 25 أيلول 2026
  • 19:17
العبداللات يطلق أغنيته الجديدة الله يعمّر سوريا

خبرني - أطلق صوت الأردن الفنان عمر العبداللات أحدث أعماله الغنائية بعنوان " الله يعمّر سوريا"، إهداءً منه إلى سوريا وشعبها في رسالة فنية تحمل مشاعر المحبة والوفاء ، وتعكس عمق الروابط الأخوية التي تجمع الشعبين الأردني والسوري .

أغنية «الله يعمّر سوريا» التي أنتجها صوت الأردن عمر العبداللات هي من كلمات خضر العبدالله ، وتوزيع خالد العلي ، وقدّمها العبداللات بأسلوبه الغنائي الذي يجمع بين الهوية العربية والروح الأصيلة ، ومن كلماتها :
" العرب قبل قالوا ثلثين الولد لخاله ... يا بخته يا نيالو اللي أمه سورية "
ويأتي هذا العمل ليضيف محطة جديدة إلى مسيرة العبداللات الفنية ، التي قدّم خلالها العديد من الأعمال العربية والوطنية ، مواصلًا من خلال " الله يعمّر سوريا " تقديم الفن بوصفه مساحة تجمع الشعوب وتعبر عن مشاعر المحبة والأخوة .
وأعرب صوت الأردن عن محبيته لسوريا وشعبها ، متمنيًا لها ولأهلها دوام الخير والأمن والإستقرار والازدهار، ومؤكدًا أن الفن يظل مساحة للمحبة والتقارب بين الشعوب العربية .
وأصبحت الأغنية متاحة الآن عبر جميع المنصات والتطبيقات الموسيقية، رابط الأغنية على موقع  YouTube  :

https://youtu.be/H4nYOl6eZgo?si=O5Clw7YjWqfIf3Jx

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