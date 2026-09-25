العسعس عميدا لكلية الشؤون العالمية والسياسة العامة في الجامعة الأمريكية بالقاهرة

أعلنت الجامعة الأمريكية بالقاهرة تعيين محمد العسعس وزير الماليه الاردني الاسبق عميدًا لكلية الشؤون العالمية والسياسة العامة (GAPP)، في خطوة تعكس توليه مسؤولية أكاديمية وإدارية بارزة في مجال الشؤون العالمية والسياسات العامة.

ونشرت الكلية عبر حسابها الرسمي على منصة «إنستغرام» صورة للعيسى، مرفقة بإعلان تعيينه عميدًا لكلية School of Global Affairs and Public Policy.

وتُعنى الكلية بالتعليم والبحث في مجالات الشؤون العالمية والسياسة العامة، وتضم برامج أكاديمية وبحثية مرتبطة بالقضايا السياسية والعامة على المستويين الإقليمي والدولي.

وكانت صدرت الإرادة الملكية السامية بقبول استقالة العسعس من مجلس الأعيان، ليتفرغ لعمله الجديد في القاهرة.