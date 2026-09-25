*
الجمعة: 25 أيلول 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

أبو جاجة يودع منافسات الملاكمة في دورة الألعاب الآسيوية - ناغويا 2026

  • 25 أيلول 2026
  • 18:59
أبو جاجة يودع منافسات الملاكمة في دورة الألعاب الآسيوية ناغويا 2026

خبرني - ودع لاعب المنتخب الوطني للملاكمة، محمد أبو جاجة، اليوم الجمعة، منافسات وزن تحت 60 كغم، ضمن دورة الألعاب الآسيوية المقامة في مدينة ناغويا اليابانية.

وخسر "أبو جاجة" نزاله في دور الـ16 أمام اللاعب الهندي ساشين، لينهي مشاركته في الدورة، بعد أن كان قد استهل مشواره بالفوز على لاعب بوتان كينلي.

ويستكمل المنتخب الوطني للملاكمة مشاركته في الدورة يوم غد السبت، حيث يلتقي حذيفة عشيش مع لاعب الصين تايبيه بينغ تشيا-فينغ، في دور الـ16 من منافسات وزن تحت 55 كغم.

كما تخوض لاعبة المنتخب الوطني ميس الريم أبو خديجة نزالها في دور الـ16 من منافسات وزن تحت 60 كغم، حيث تواجه اللاعبة الفلبينية نيستي بيتيشيو.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

البرازيل تتعادل بصعوبة مع أستراليا
البرازيل تتعادل بصعوبة مع أستراليا
  • 2026-09-25 16:22
نفاد تذاكر
نفاد تذاكر "الرقصة الأخيرة" لميسي في غضون ساعتين
  • 2026-09-25 14:45
الدوريات الأوروبية الكبرى تطالب بإصلاحات عاجلة في
الدوريات الأوروبية الكبرى تطالب بإصلاحات عاجلة في "فيفا"
  • 2026-09-25 13:32
احتفال
احتفال "مريب" ينتهي بطرد لاعب إسرائيلي أمام النمسا
  • 2026-09-25 10:26
المنتخب الوطني يواصل تحضيراته استعدادا لمواجهة سوريا الأحد
المنتخب الوطني يواصل تحضيراته استعدادا لمواجهة سوريا الأحد
  • 2026-09-25 08:53
استدعاء أنس العوضات إلى تجمع النشامى لمواجهتي سوريا وفنزويلا
استدعاء أنس العوضات إلى تجمع النشامى لمواجهتي سوريا وفنزويلا
  • 2026-09-24 23:50