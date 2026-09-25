كتلة هوائية خريفية تؤثر على الأردن.. وأجواء أبرد ليلا خلال الأيام المقبلة

خبرني - أفاد المختصون الجويون في مركز "طقس العرب" بأن مخرجات المحاكاة الحاسوبية الأخيرة تشير إلى حدوث تغير واضح على حالة الطقس ودرجات الحرارة في الأردن اعتبارا من الأيام الأخيرة من شهر أيلول وخلال مطلع شهر تشرين الأول/أكتوبر، نتيجة تأثر المنطقة بكتلة هوائية خريفية.

ويسود يومي السبت والأحد (26-27 أيلول 2026) طقس معتدل بوجه عام يميل للحرارة قليلا فترتي الظهيرة والعصر مع ظهور سحب متباعدة، إذ تكون الحرارة أقل من معدلاتها بحوالي درجتين مئويتين، مع اتساع الفوارق الحرارية بين النهار والليل إلى نحو 15 درجة مئوية ليكون الطقس مائلا للبرودة ليلا في الجبال والسهول الشرقية.

ويطرأ يوم الاثنين (28 أيلول 2026) انخفاض قليل آخر لتصبح الحرارة أقل من معدلاتها بـ 3 درجات مئوية مع ظهور سحب على ارتفاعات مختلفة واحتمال هطول زخات من الأمطار في أجزاء من شمال المملكة، مع استمرار الأجواء الـمائلة للبرودة ليلا.

واعتبارا من الثلاثاء (29 أيلول) وحتى الخميس (1 تشرين الأول/أكتوبر 2026)، يتزايد تأثير الكتلة الخريفية ليطرأ مزيد من الانخفاض على درجات الحرارة لتصبح العظمى في منتصف الـ 20 مئوية في المدن والعاصمة عمان.

ويكون الطقس خريفيا باردا نسبيا الصباح الباكر ومعتدلا بقية النهار، فيما تنخفض الحرارة الصغرى ليلا إلى 14 مئوية في عمان وتقارب 10 مئوية في أعالي الشراة، مما يستوجب ارتداء ملابس أكثر دفئا ليلا وفجرا.