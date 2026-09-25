وصول نحو 3400 سائح على متن الباخرة أرويا إلى ميناء العقبة

خبرني - استقبل ميناء العقبة، اليوم الجمعة، الباخرة السياحية "أرويا"، القادمة من مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، وعلى متنها نحو 3400 سائح غالبيتهم من الجنسية السعودية، إضافة إلى نحو 1200 من أفراد الطاقم، وذلك في إطار حركة السفن المتنامية التي تسهم في تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية في المدينة.

ووصلت الباخرة إلى محطة السفن السياحية صباحاً، ومن المقرر أن تغادر مساء اليوم ضمن برنامج يتضمن زيارات لعدد من المواقع الأثرية في العقبة والبتراء ووادي رم.

وفي الجانب اللوجستي، خُصصت الساحة المقابلة لمبنى خدمات المدينة لنقل الأفواج السياحية من وإلى وسط مدينة العقبة؛ حيث جرى توفير 9 حافلات مخصصة للنقل الداخلي (Shuttle)، فيما توجهت 8 حافلات نحو مدينة البتراء، وحافلتان إلى وادي رم على أن تعود جميعها مساءً، إلى جانب تخصيص 10 حافلات أخرى لتنفيذ جولات استكشافية حول أبرز معالم العقبة.

وأكد مفوض شؤون السياحة والشباب في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، الدكتور ثابت النابلسي، أهمية استقبال السفن السياحية في تعزيز مكانة العقبة كوجهة رئيسية للسياحة البحرية، مشيراً إلى أن زيارة الباخرة "أرويا" تأتي ضمن الجهود الرامية إلى تنشيط الحركة السياحية واستقطاب المزيد من الزوار القادمين عبر الرحلات البحرية.

وأوضح النابلسي، أن حركة السفن السياحية تنعكس إيجاباً على مختلف القطاعات المرتبطة بالنشاط السياحي، من خلال زيادة أعداد الزوار وتنشيط الحركة التجارية والخدمية، مؤكداً استمرار سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في دعم قطاع السياحة البحرية والعمل على استقطاب المزيد من السفن والرحلات السياحية إلى العقبة.

وأشار إلى أن الجهات المعنية عملت على توفير التسهيلات اللازمة لاستقبال الزوار وتنظيم حركة النقل والبرامج السياحية، بما يضمن انسيابية الحركة وتقديم تجربة سياحية مميزة، ويعزز استفادة مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية المرتبطة بالنشاط السياحي.

وتأتي زيارة الباخرة "أرويا" في إطار حركة السفن السياحية المتنامية إلى العقبة، بما يعزز دور المدينة كوجهة للسياحة البحرية، ويدعم النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات المرتبطة بالقطاع السياحي.

ويذكر أن السفينة السياحية "أرويا" تسير ضمن خط ملاحي منتظم يبدأ من مدينة جدة، مروراً بمدينة شرم الشيخ المصرية، ثم العقبة، قبل العودة إلى جدة، بما يسهم في تعزيز حركة السياحة البحرية بين موانئ المنطقة.