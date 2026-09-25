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سفير أميركي: ترمب أبلغ شي أن أي مساعدة صينية لإيران غير مقبولة

  • 25 أيلول 2026
  • 18:04
سفير أميركي ترمب أبلغ شي أن أي مساعدة صينية لإيران غير مقبولة

خبرني - قال السفير الأميركي لدى الصين ديفيد بيردو، الجمعة، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أوضح خلال محادثاته مع الرئيس الصيني شي جين بينغ أن أي مساعدة تقدمها بكين لإيران "غير مقبولة".

وأضاف بيردو في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي" أن واشنطن أوضحت للصين قبل أسابيع أن أي مساعدة لإيران، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، بما في ذلك المعلومات الاستخباراتية أو قطع الغيار أو المعدات العسكرية "غير مقبولة على الإطلاق".

وقال، إن ترامب "أكد ذلك مجددا أمس"، معتبرا أن ذلك يمثل "تأكيدا مستمرا" للموقف الأميركي.

وأضاف بيردو أن الزعيمين "بدأا في بناء علاقة تتسم بقدر من الثقة" مشيرا إلى أن محادثاتهما تتناول القضايا المطروحة بين البلدين.

ووصف المحادثات بأنها "صريحة ومفتوحة" مضيفا أن كل لقاء بين ترامب وشي يعكس "مستوى مختلفا من التفاهم" بشأن القضايا الشائكة التي تواجه البلدين.

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