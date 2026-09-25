ترمب: أمور عظيمة ستحصل بين الصين وأميركا

خبرني - بعد استقبال حافل وعشاء فاخر في البيت الأبيض، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن اجتماعه مع الرئيس الصيني شي جين بينغ كان مثمرا للغاية لكل من الولايات المتحدة الأميركية والصين.

كما أشار ترامب في منشور على حسابه في تروث سوشيل اليوم الجمعة إلى أن " أمورا عظيمة ستحدث بين الصين وأميركا".

إلى ذلك، أردف:" كما هو الحال مع معظم الناس، بدا أنه يفضل تسمية الذكاء الاصطناعي، الذي يحمل اسما غير دقيق، باسم أكثر دقة وأهمية، وهو الذكاء الخارق.. وسيكون ذلك "خارقًا" حقًا! وقد اتفق الجميع الليلة الماضية على ذلك أيضاً".

حضور عمالقة التكنولوجيا

وكان الرئيس الأميركي أقام مأدبة عشاء رسمي على شرف ضيفه الصيني وسط حشد من أصحاب الثروات ورجال الأعمال، وأصحاب النفوذ، فضلا عن عمالقة قطاع التكنولوجيا، مثل الرئيس التنفيذي لتسلا وسببيس إكس إيلون ماسك، ومؤسس أمازون جيف بيزوس، فضلا عن الرئيس التنفيذي لغوغل وألفابت سوندار بيتشاي، ورئيس شركة "أوبن أيه آي" ومشارك تأسيسها غريغ بروكمان، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ديل تكنولوجيز مايكل ديل، وغيرهم.

كما عقد الزعيمان قمة بحثا فيها مسألة العلاقات بين البلدين، والملف الإيراني وتايوان، بالإضافة إلى الشؤون الاقتصادية، فضلا عن الذكاء الاصطناعي. حيث قلل الرئيس الأميركي من مخاطره، فيما بدا ضيفه الصيني أكثر حذرا، إذ دعا إلى الحيطة ووضع بعض المعايير لضمان عدم تفلته. حيث قال شي خلال مأدبة العشاء:" لدينا القدرة والمسؤولية معا لتطوير وإدارة الذكاء الاصطناعي بما يخدم الصالح العام، وضمان أن يظل تطويره دائما في ظل الرقابة البشرية".

يشار إلى أن ترامب كان استهل زيارة الدولة هذه باستقبال شي شخصيا في المطار يوم الأربعاء الماضي، وهي المرة الأولى منذ أكثر من ستة عقود التي يستقبل فيها رئيس أميركي شخصيا رئيس دولة أجنبية في قاعدة أندروز قرب واشنطن.

