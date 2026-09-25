عقلية الحصار تعود.. ريال مدريد يلوح بالانسحاب من الدوري الإسباني

خبرني - عادت نغمة التهديد بالرحيل عن الدوري الإسباني لتطفو على السطح داخل أروقة ريال مدريد، عقب الخسارة أمام أتلتيكو مدريد 2-1 في ديربي العاصمة الإسبانية يوم الأحد الماضي.

وكشف موقع "ذا أثلتيك" عن كواليس رد الفعل داخل النادي، وأن مصدراً من داخل ريال مدريد ألمح إلى إمكانية بحث النادي عن اللعب في "مسابقة أخرى خارج الإطار التنظيمي لكرة القدم الإسبانية"، في إشارة احتجاجية على ما يعتبره النادي استهدافاً تحكيمياً.

وبحسب التقرير، فإن هذا الطرح ليس جديداً، وسبق أن تردد كـ "تهديد عابر" في مناسبات سابقة كلما اشتدت الأزمة بين النادي ورابطة الليغا ولجنة الحكام.

غير أن مصادر أخرى داخل النادي نفسه قللت من جدية الفكرة، وأكدت أنها "مستحيلة" في حال أراد ريال مدريد الاستمرار في المشاركة في دوري أبطال أوروبا، الذي يخضع للوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

ويضع التقرير هذا التلويح في سياق تاريخي من التوتر بين فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، ومؤسسات الكرة الإسبانية والأوروبية، ففي أغسطس 2021، اضطر ريال مدريد لإصدار بيان رسمي ينفي فيه تقريراً صحافياً زعم أنه يدرس التقدم بطلب للانضمام إلى الدوري الإنجليزي الممتاز أو الدوري الإيطالي أو الدوري الألماني، وذلك بعد موسم صفري ودخوله في صراع قضائي مع رابطة الليغا حول اتفاقية صندوق CVC.

وكان بيريز هو المحرك الأول لمشروع دوري السوبر الأوروبي الذي انفجر في أبريل 2021 وفشل بعد أيام من إطلاقه، ولا يزال النادي متمسكاً به قانونياً حتى اليوم.

وفي أكتوبر 2024، قاطع ريال مدريد حفل الكرة الذهبية بعد تسريب فوز رودري بالجائزة على حساب فينيسيوس جونيور.

وقبل نهائي كأس الملك 2025، انتشرت تقارير عن تهديد مدريد بعدم خوض النهائي احتجاجاً على تصريحات الحكام، وهو ما نفاه النادي لاحقاً.

وجاء التهديد الجديد بعد مباراة أتلتيكو التي شهدت طرد المدافع دين هويسن واحتساب ركلة جزاء ضده، وهي قرارات اعتبرها المدرب جوزيه مورينيو في مؤتمره الصحافي "ظالمة"، حيث حضر ومعه مطبوعات للقطات تدخلات لاعبي أتلتيكو كريستيان روميرو ولي كانغ إن، ووصفها بأنها "طرد واضح".

كما شنت قناة النادي الرسمية هجوماً حاداً على التحكيم، واعتبرت في رسائل سربتها لوسائل إعلام إسبانية أن الهزيمة سببها الحكم وتقنية الفيديو، وأنه "حتى لو لعب الفريق ببراعة لتمت معاقبته"، في تلميح مباشر لوجود أجندة ضده.

وأشار "ذا أثلتيك" إلى أن لجنة الحكام في الاتحاد الإسباني ردت يوم الثلاثاء، مؤكدة أن طرد هويسن وإنذار روميرو كانا قرارين صحيحين، بينما كان يجب طرد لي كانغ إن بسبب تدخله على فالفيردي.

ويختم التقرير بأن هذه الأجواء ليست غريبة على حقبة بيريز، حيث تسود في النادي، بحسب وصف موظفين سابقين، "عقلية الحصار" واعتقاد بوجود أعداء "مناهضين لمدريد"، وهي العقلية التي يجسدها مورينيو بعودته الثانية للبرنابيو منذ 2010-2013، حين اتهم (يويفا) بالتآمر ضده بعد الإقصاء أمام برشلونة في نصف نهائي دوري الأبطال 2011.