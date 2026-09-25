الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية تستعرض قصة نجاح الأحوال المدنية في التطوير المؤسسي والتقني

خبرني - عقدت الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية اللقاء العام الثالث المخصص للأمناء والمديرين العامين المشاركين في برنامج القيادات العليا، بعنوان "الأحوال المدنية.. قصة نجاح"، مستضيفة مروان القطيشات، مدير عام دائرة الأحوال المدنية والجوازات خلال الفترة (2007–2017) وعضو مجلس الأعيان السابق، للحديث عن تجربة دائرة الأحوال المدنية والجوازات في التطوير المؤسسي والتشريعي والتقني الذي شهدته الدائرة ولا تزال، باعتبارها مؤسسة وطنية تضطلع بدور أساسي في حفظ الهوية والسجل المدني وتطوير الخدمات الحكومية.

وتحدث القطيشات عن أبرز محطات مسيرة الدائرة والتحولات التي شهدتها، بدءًا من دمج الأحوال المدنية والجوازات في دائرة واحدة، وإدخال الرقم الوطني والحوسبة والربط الإلكتروني والأرشفة، وصولًا إلى الخدمات الرقمية الحديثة، وفي مقدمتها جواز السفر الإلكتروني والهوية الرقمية والوثائق الرقمية.

وتناول اللقاء أهمية تراكم الخبرات والعمل المؤسسي عبر الأجيال، ودور القيادة في تقوية العمل المؤسسي وتحويل التحديات الى فرص والعمل المستمر والتطور التشريعي والمؤسسي والتقني الهادف الى تحقيق الرؤى المعلنة ووضع الأسس لمنع التراجع والاستفادة من الأخطاء وعدم تكرارها ومواكبة التحولات التقنية في بناء مؤسسات حكومية أكثر كفاءة وقدرة على الاستجابة لاحتياجات المواطنين.

ويأتي اللقاء ضمن سلسلة اللقاءات العامة لبرنامج القيادات العليا، الهادفة إلى التعلم من التجارب القيادية والمؤسسية الوطنية، وربط المعرفة بالتطبيق العملي بما يعزز القدرات القيادية ويدعم اتخاذ القرار وقيادة مسارات التطوير والإصلاح الإداري.

