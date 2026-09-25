البرازيل تتعادل بصعوبة مع أستراليا

خبرني - نجا منتخب البرازيل لكرة القدم من الخسارة، ليتعادل في الوقت القاتل مع مضيفه منتخب أستراليا، بنتيجة 1 - 1، في المباراة الودية التي أقيمت، يوم الجمعة، ضمن استعدادات الفريقين للاستحقاقات المقبلة.

وعلى ملعب (كوينزلاند كانتري بنك) بمدينة تاونزفيل الأسترالية، بادر منتخب أستراليا بالتسجيل عن طريق نيستوري إرانكوندا في الدقيقة 61، قبل أن يحرز ريان هدف التعادل للمنتخب البرازيلي في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.

وكانت هذه هي المباراة الأولى للمنتخب البرازيلي، بعد مشاركته المخيبة في بطولة كأس العالم 2026، التي شهدت خروجه من دور الـ16 عقب خسارته 1 - 2 أمام منتخب النرويج.

كما تأتي تلك المباراة، في إطار استعدادات منتخب أستراليا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الآسيوية، التي تستضيفها السعودية، مطلع العام المقبل.

وأوقعت قرعة مرحلة المجموعات المنتخب الأسترالي في المجموعة الرابعة برفقة منتخبات العراق وسنغافورة وطاجيكستان.