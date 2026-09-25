الاتحاد الخليجي يحدث أسعار تذاكر خليجي 27

خبرني - أعلن الاتحاد الخليجي لكرة القدم، بالاتفاق مع اللجنة المحلية المنظمة لبطولة (خليجي 27)، يوم الجمعة، عن تحديث أسعار تذاكر مباريات البطولة، التي تستضيفها مدينة جدة بالسعودية حتى السادس من أكتوبر المقبل.

ويأتي ذلك في إطار الحرص على توفير خيارات متنوعة ومناسبة للجماهير وتعزيز الحضور في مدرجات البطولة، حسبما أكد بيان صحافي صادر عن اتحاد الكرة الخليجي.

وبموجب الأسعار الجديدة، أصبحت تذاكر مباريات دور المجموعات متاحة عبر خمس فئات، حيث يصل سعر تذكرة فئة بريميوم 100 ريال سعودي، فيما تبلغ أسعار الفئات الأولى والثانية والثالثة والرابعة 50 و30 و25 و20 ريالاً سعودياً على التوالي.

أما بالنسبة لمباراتي الدور قبل النهائي والمباراة النهائية، فقد تم تحديد سعر تذكرة فئة بريميوم عند 150 ريالاً سعودياً، بينما تبلغ أسعار الفئات الأولى والثانية والثالثة والرابعة 100 و65 و40 و30 ريالاً سعودياً على التوالي.

ويأتي تحديث أسعار التذاكر بهدف توفير خيارات متنوعة ومناسبة للجماهير، وتعزيز أجواء البطولة في المدرجات، بما يعكس المكانة التي تحظى بها كأس الخليج العربي لدى جماهير كرة القدم في المنطقة.

وتقام منافسات (خليجي 27) في مدينة جدة، بمشاركة 8 منتخبات تم توزيعها على مجموعتين، بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، حيث تتواجد منتخبات السعودية والكويت والعراق وعمان في المجموعة الأولى، والبحرين (حاملة اللقب) وقطر واليمن والإمارات في المجموعة الثانية.