الموت يغيب المصممة الأردنية لميس دوغلاس

خبرني - غيب الموت مصممة الأزياء الأردنية لميس دوغلاس، مخلفة وراءها بصمة خاصة في عالم الموضة، لتصنع لنفسها حضورا لافتا ارتبط بعدد من الإطلالات الفنية، وعلاقات مهنية وإنسانية جمعتها بنجمات من العالم العربي، في مقدمتهن الفنانة اللبنانية باميلا الكيك.

وأعلنت شقيقة دوغلاس خبر وفاتها عبر حسابها على "إنستغرام"، موضحة أنها رحلت فجر الجمعة بعد صراع مع مرض السرطان. وودعتها بكلمات مؤثرة، عبرت فيها عن صعوبة الحديث عنها بصيغة الغياب، ووصفتها بأنها قطعة من قلبها وروحها، مؤكدة أنها ستبقى أختها وحبيبتها وحاضرة في قلبها ودعائها إلى آخر العمر.

وعقب إعلان الوفاة، تحولت حسابات عدد من المقربين والمتعاونين مع دوغلاس إلى مساحة لاستعادة ذكرياتها وتوديعها، فيما انتشرت صور من محطات مختلفة في مسيرتها، وسط حالة من الحزن بين محبيها وكل من عرفها أو عمل معها خلال السنوات الماضية.

باميلا الكيك تنعى لميس دوغلاس

وكانت باميلا الكيك من أبرز الفنانات اللواتي نعين المصممة الراحلة، إذ شاركت عبر خاصية "الستوري" في "إنستغرام" صورا ولقطات جمعتهما في مناسبات مختلفة، مستعيدة العلاقة التي بدأت من التعاون في مجال الأزياء، قبل أن تتخذ طابعا إنسانيا واضحا انعكس في كلمات الوداع. وقالت الكيك إن رحيل دوغلاس مؤلم، لكنها ستبقى حاضرة بكل ما تركته من أثر جميل في قلوب من حولها، كما شاركت صورة بالأبيض والأسود للمصممة الراحلة، إلى جانب مقطع مصور جمعهما، مؤكدة أن ذكراها ستبقى مرتبطة بالحب الذي تركته خلفها.

وجمعت دوغلاس والكيك سلسلة من التعاونات في مناسبات فنية بارزة، إذ اختارت الفنانة اللبنانية أكثر من تصميم حمل توقيع المصممة الأردنية، من بينها إطلالتها في حفل "Joy Awards"، إلى جانب إطلالتها في "موريكس دور 2026" مطلع سبتمبر/أيلول الحالي، لتشكل تلك الأعمال جانبا من العلاقة الخاصة التي جمعتهما.