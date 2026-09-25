الاتحاد الأوروبي: الأردن شريك أساسي وقوي ويمكن الاعتماد عليه

خبرني - قال سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأردن بيير-كريستوف تشاتزيسافاس إن الأردن "قوي وقادر على الصمود"، وإنه شريك يمكن الاعتماد عليه في منطقة تواجه تحديات سياسية وأمنية وإنسانية متصاعدة، مؤكداً أن العلاقات بين الجانبين تسهم في تعزيز استقرار المملكة اقتصادياً وأمنياً.

وأضاف تشاتزيسافاس، خلال لقاء مع صحفيين، أن زيارة وفد من أعضاء البرلمان الأوروبي إلى عمّان عكست أهمية الأردن في الرؤية الأوروبية للمنطقة، مشيراً إلى أن أعضاء الوفد سيعودون إلى بروكسل "بصورة جيدة جداً عن التحديات التي تواجه الأردن"، وفي مقدمتها فلسطين، واستمرار أزمة اللاجئين السوريين، والحرب مع إيران، وقضايا الاستقرار الإقليمي.

وقال إن من أبرز الخلاصات التي خرج بها الوفد أن "الأردن قوي وقادر على الصمود. ويمكننا الاعتماد على الأردن".

وأشار تشاتزيسافاس إلى أن النقاشات خلال الزيارة عكست اتساقاً في المواقف الأردنية بشأن السياسة الخارجية ورؤية المملكة للاستقرار الإقليمي، ولا سيما فيما يتعلق بفلسطين والسياسات والإجراءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكد أن الشراكة الأوروبية مع الأردن تتجاوز الدعم المباشر، لتشمل تعزيز قدرة المملكة على ترسيخ استقرارها، قائلاً إن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والأردن يمكن أن تساعد المملكة "على ترسيخ استقرارها، اقتصادياً ومن زاوية أمنية".

وأضاف أن الاتحاد ينظر أيضاً إلى مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي بوصفه مساهمة في "استقرار الأردن وصموده الاقتصادي والاجتماعي".

الأردن مركز إقليمي

وقال السفير إن الاتحاد الأوروبي يريد تعزيز صورة الأردن بوصفه "بلداً آمناً، ومنفتحاً أمام الاستثمار"، ويتمتع بموقع يؤهله ليكون مركزاً إقليمياً يدعم الاستقرار والربط الاقتصادي في المنطقة.

وأضاف أن جذب استثمارات أكبر إلى الأردن يتطلب النظر إلى ما وراء السوق المحلية، وربط المملكة بصورة أوسع بمحيطها الإقليمي.

وأشار إلى إمكان أن تسهم هذه الرؤية في إعادة فتح طرق التجارة باتجاه سوريا والعراق وشبه الجزيرة العربية، وربط الأردن بممرات أوسع تصل المنطقة بأسواق أخرى.

وأكد تشاتزيسافاس أن الربط الإقليمي يمثل مصلحة مشتركة للأردن والاتحاد الأوروبي، وليس مجرد مشروع تجاري محلي.

أزمة اللاجئين لم تنته

وقال السفير إن زيارة أعضاء البرلمان الأوروبي أظهرت أيضاً أن أزمة اللاجئين السوريين "بعيدة جداً عن أن تكون انتهت"، وإن الأردن ما يزال بحاجة إلى مساعدة مستدامة.

وأكد أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم المملكة طالما استمرت الأزمة، مضيفاً أن الأردن "لم يصنع هذه الأزمة"، ولذلك لا ينبغي أن يتحمل أعباءها وحده.

وقال تشاتزيسافاس إن على الأردن أن يستمر في الاستفادة من التضامن الدولي لتغطية الاحتياجات الناجمة عن أزمة اللاجئين، مشيراً إلى أن الهدف الأوروبي في الوقت نفسه هو دعم استقرار سوريا وتهيئة الظروف اللازمة للعودة الطوعية.

وأكد أن مهمة بعثة الاتحاد الأوروبي في الأردن هي "تعزيز العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والأردن على جميع المستويات"، مشدداً على أن الاتحاد سيواصل التركيز على هذه الشراكة رغم حالة عدم الاستقرار الإقليمي.