بلاغات ضد نائب مصري حجز 4 فيلات باسم ابنته القاصر

خبرني - حررت شركة مصرية تدعى صبور 3 بلاغات ضد عضو بمجلس النواب بالجيزة، على خلفية اتهامه بإصدار شيكات دون رصيد، مرتبطة بحجز 4 فيلات باسم ابنته القاصر.

وتلقت الشرطة 3 بلاغات من الشركة، تضمنت اتهامات للعضو بإصدار 3 شيكات دون وجود رصيد، فيما باشرت الجهات المختصة فحص البلاغات والوقوف على ملابسات الواقعة.

وتعود الواقعة إلى إجراءات حجز 4 فيلات باسم ابنة عضو مجلس النواب القاصر، قبل أن تنشأ خلافات بشأن المستحقات المالية وطريقة السداد، ما دفع الشركة إلى تحرير البلاغات محل التحقيق.

وتباشر جهات التحقيق المختصة إجراءاتها في البلاغات، تمهيدًا لاتخاذ القرارات القانونية اللازمة، وسماع أقوال أطراف الواقعة وفحص المستندات والشيكات محل البلاغ.