مصر .. طالب يقتل والده إمام المسجد ويجلس بجوار جثته

خبرني - أنهى طالب حياة والده، وهو إمام وخطيب بوزارة الأوقاف المصرية، داخل منزلهما بقرية زهرة في محافظة البحيرة، بعد أن تطورت مشادة كلامية حادة بينهما إلى جريمة قتل مأساوية.

وكشفت التحريات الأولية أن سبب الخلاف كان رفض الأب منح نجله مبالغ مالية إضافية للإنفاق، ما دفع المتهم إلى إحضار سكين وتوجيه عدة طعنات نافذة في منطقة بطن والده، أدت إلى وفاته على الفور.

وفي تصرف غريب، لم يفر الجاني من مكان الحادث، بل أبلغ عن نفسه وجلس بجوار جثمان والده حتى وصول قوات الأمن، التي ألقت القبض عليه وضبطت السلاح المستخدم في الجريمة.

ونقلت السلطات جثمان المجني عليه إلى مستشفى كفر الدوار العام، بينما تولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وتحديد أسباب الوفاة بدقة، كما كلفت أجهزة المباحث بكشف كافة الملابسات والظروف المحيطة بالواقعة.