خبرني - طالب الدوري الإنجليزي الممتاز والبوندسليغا الألمانية والدوري الإيطالي والدوري الإسباني بإجراء إصلاحات عاجلة في نظام إدارة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأصدرت الدوريات الأربع بيانا مشتركا، يوم الجمعة، دعت خلاله إلى تعزيز الرقابة المستقلة داخل فيفا، ومنح مختلف الأطراف المعنية بكرة القدم دورا حقيقيا في عملية اتخاذ القرارات.

وجاءت هذه الدعوة على خلفية حالة من عدم الرضا بشأن توسع روزنامة المباريات الدولية، إلى جانب اتخاذ قرارات تتعلق بمستقبل وتطوير كرة القدم دون إجراء مشاورات موسعة مع مسابقات الدوري المحلية.

ولم تنضم الدوري الفرنسي "ليغ 1" إلى المبادرة التي جمعت الدوريات الأوروبية الأربع.

وتأتي هذه الخطوة في ظل انتقادات سابقة طالت إدارة فيفا، برئاسة جياني إنفانتينو، بعد طرح مشروع لبيع حصة تبلغ 20% من الحقوق التجارية للاتحاد، بما يشمل حقوق كأس العالم، لمستثمرين من القطاع الخاص. وواجه المشروع اعتراضات من جهات كروية أوروبية، قبل أن يتوقف.

وكانت FIFPro ورابطة الأندية الأوروبية والدوري الإسباني قد تقدمت في نوفمبر 2024 بشكوى مشتركة إلى المفوضية الأوروبية ضد فيفا، في إطار خلافات مرتبطة بإدارة روزنامة كرة القدم الدولية.