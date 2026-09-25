أوباما: النساء قائدات أفضل من الرجال

خبرني - قال الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما إنه لو كانت النساء تحكم دول العالم لكان هناك تحسن عام في مستويات المعيشة، معتبرا أن النساء لسن مثاليات لكنهن "أفضل بلا منازع" من الرجال.

وفي تصريحات أدلى بها خلال فعالية خاصة حول القيادة في سنغافورة، قال أوباما إن معظم مشاكل العالم تأتي من كبار السن، ومعظمهم من الرجال، الذين يتشبثون بمناصب السلطة.

وأضاف أنه أثناء وجوده في منصبه كان يتأمل كيف سيكون شكل عالم تحكمه النساء، وقال مخاطبا النساء: "أريد فقط أن تعلمن أنكن لستن مثاليات، لكن ما يمكنني قوله بلا جدال إلى حد كبير هو أنكن أفضل منا".

وتابع قائلا: "أنا واثق تماما أنه لمدة عامين، لو كانت كل أمة على وجه الأرض تحكمها النساء، لكنتم سترون تحسنا كبيرا على جميع الأصعدة في كل شيء تقريبا، مستويات المعيشة والنتائج".

وعندما سئل عما إذا كان سيفكر يوما ما في العودة إلى القيادة السياسية، قال إنه يؤمن بأن على القادة التنحي عندما يحين الوقت، وقال: "إذا نظرت إلى العالم ونظرت إلى المشاكل، فعادة ما يكون السبب كبار السن، وعادة الرجال الكبار، الذين لا يفسحون المجال".

وأضاف: "من المهم للقادة السياسيين أن يحاولوا ويذكروا أنفسهم بأنكم موجودون للقيام بمهمة، لكنكم لستم موجودين مدى الحياة، ولستم موجودين لدعم إحساسكم بأهميتكم الذاتية أو سلطتكم".

وشغل أوباما منصب الرئيس الأمريكي من عام 2009 حتى عام 2017، ومنذ مغادرته البيت الأبيض أسس هو والسيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما مؤسسة لتوجيه القادة الشباب حول العالم، وكان الثنائي في كوالالمبور الأسبوع الماضي لحضور فعالية لمؤسسة أوباما.