(أرويا) ترسو في العقبة وعلى متنها 3400 سائح

خبرني - استقبل ميناء العقبة الجمعة الباخرة السياحية «أرويا» (AROYA)، القادمة من مدينة جدة في المملكة العربية السعودية، وعلى متنها نحو 3400 سائح، غالبيتهم من الجنسية السعودية، إضافة إلى نحو 1200 من أفراد الطاقم، في إطار حركة السفن السياحية التي تسهم في تنشيط الحركة السياحية والاقتصادية في مدينة العقبة.

وكانت الباخرة قد وصلت إلى محطة السفن السياحية في تمام الساعة الثامنة صباحاً، ومن المقرر أن تغادر في تمام الساعة التاسعة مساءً من اليوم ذاته، ضمن برنامج سياحي يتضمن زيارات لعدد من المواقع السياحية في العقبة والبتراء ووادي رم.

وتم تخصيص الساحة المقابلة لمبنى خدمات المدينة لتحميل وتنزيل السياح من وإلى وسط مدينة العقبة، من خلال توفير 9 حافلات سياحية مخصصة للنقل (Shuttle)، فيما تتوجه 8 حافلات سياحية إلى مدينة البتراء، وحافلتان سياحيتان إلى وادي رم، على أن تعود الحافلات مساءً، إلى جانب 10 حافلات مخصصة لتنفيذ جولات سياحية حول أبرز معالم مدينة العقبة.

وأكد مفوض شؤون السياحة والشباب في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، ثابت النابلسي، أهمية استقبال السفن السياحية في تعزيز مكانة العقبة كوجهة رئيسية للسياحة البحرية، مشيراً إلى أن زيارة الباخرة «أرويا» تأتي ضمن الجهود الرامية إلى تنشيط الحركة السياحية واستقطاب المزيد من الزوار القادمين عبر الرحلات البحرية.

وأوضح النابلسي أن حركة السفن السياحية تنعكس إيجاباً على مختلف القطاعات المرتبطة بالنشاط السياحي، من خلال زيادة أعداد الزوار وتنشيط الحركة التجارية والخدمية، مؤكداً استمرار سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة في دعم قطاع السياحة البحرية والعمل على استقطاب المزيد من السفن والرحلات السياحية إلى العقبة.

وتأتي زيارة الباخرة «أرويا» في إطار حركة السفن السياحية المتنامية إلى العقبة، بما يعزز دور المدينة كوجهة للسياحة البحرية، ويدعم النشاط الاقتصادي في مختلف القطاعات المرتبطة بالقطاع السياحي.