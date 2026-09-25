الوفد السياحي الأردني يستكمل برنامج عمله في اليابان بلقاءات رسمية ومباحثات للربط الجوي

خبرني - واصل وزير السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين، الجمعة، برنامج عمل الوفد الأردني في اليابان، ضمن تحرك يستهدف تعميق الحضور الأردني في السوق الياباني، وتوسيع مساحات التعاون السياحي بما يقود إلى شراكات أكثر رسوخاً واستدامة.

واستهل الوفد يومه بلقاء مفوض وكالة السياحة اليابانية كيمورا نوريو في وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والسياحة، حيث جرى بحث آفاق التعاون المؤسسي، وتعزيز حضور المنتج السياحي الأردني في السوق الياباني، وتطوير قنوات أكثر فاعلية للوصول إلى شرائح جديدة من المسافرين.

وفي محور الربط الجوي، عقد الوفد لقاءين مع قيادات الخطوط الجوية اليابانية JAL وAll Nippon Airways ANA، جرى خلالهما استعراض وسائل وخيارات الربط الجوي بين الأردن واليابان، والفرص الممكنة لتطويرها مستقبلاً، بما يسهم في تسهيل الوصول إلى المملكة ودعم نمو الحركة السياحية بين البلدين.

واختُتم اليوم بلقاء موسع مع عدد من كبرى شركات ومكاتب السياحة والسفر اليابانية، خُصص لعرض مقومات المنتج السياحي الأردني، وبحث فرص تطوير البرامج السياحية الموجهة للسوق الياباني، وتعزيز التعاون المباشر مع القطاع السياحي الأردني بما يسهم في زيادة أعداد الزوار وإطالة مدة إقامتهم وتوسيع نطاق تجربتهم في المملكة.

وتأتي هذه اللقاءات ضمن توجه يهدف إلى تحويل الاهتمام بالسوق الياباني إلى شراكات عملية وقنوات سياحية أكثر استدامة، وترسيخ مكانة الأردن كوجهة متكاملة تجمع بين العمق الحضاري وتنوع التجربة وجودة المنتج السياحي.